Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước có vốn hóa gần 2,5 tỷ USD bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam

Theo thông tin Tổng công ty Máy động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM) vừa công bố thông tin về việc ngày 10/6 nhận được thông báo số 8181/CV - CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội. Theo thông báo kể trên, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Phạm Hà, Tổng giám đốc VEAM về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoảng 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.