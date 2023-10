Tổng Giám đốc Công ty Việt Á chỉ đạo chuyển 3,2 tỷ đồng 'hoa hồng' cho CDC Nghệ An

Cựu Giám đốc CDC Nghệ An bỏ túi 185 triệu đồng

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cáo buộc bị can Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á) trong quá trình bán test xét nghiệm đã cấu kết với cán bộ CDC các tỉnh, thành phố trong cả nước để nâng khống giá. Đổi lại, Việt chi "hoa hồng" với số tiền lên đến vài tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng, cho nhóm cán bộ, lãnh đạo tỉnh...

Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, Viện kiểm sát cho rằng để phục vụ công tác phòng, chống dịch, từ tháng 7/2020 - 11/2021, bị can Nguyễn Văn Định (Giám đốc CDC Nghệ An) chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Thắm (Kế toán trưởng) trao đổi với nhóm nhân viên của Công ty Việt Á là các bị can Vũ Đình Hiệp, Nguyễn Thị Thắm, về việc CDC Nghệ An ứng test xét nghiệm sử dụng trước, thanh toán sau.

Theo cáo buộc, sau khi ứng test sử dụng, bị can Định chỉ đạo nhân viên CDC Nghệ An phối hợp với nhân viên Công ty Việt Á, hợp thức hồ sơ thanh toán số test xét nghiệm đã ứng bằng hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu rút gọn.

Thực hiện yêu cầu của cấp trên, bị can Nguyễn Thị Hồng Thắm chỉ đạo đồng nghiệp là Lê Thị Trang gửi trước hồ sơ mời thầu của CDC Nghệ An. Trong đó, có những thông số kỹ thuật tiêu chuẩn test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất cho Nguyễn Thị Thu Phương và Trần Thị Hồng, là các nhân viên Việt Á để làm hồ sơ thầu và soạn các báo giá hợp thức.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Hồng Thắm còn cung cấp báo giá do Việt Á chuyển đến, cho Công ty Cổ phần Thông tin & Thẩm định giá Miền Nam, chi nhánh Nghệ An, để hợp thức hồ sơ ban hành chứng thư thẩm định theo giá Công ty Việt Á đưa ra.

Ông Nguyễn Văn Định (cựu Giám đốc CDC Nghệ An).

Riêng ông Định, bị cáo buộc ký các hợp đồng với Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn & Xây dựng Hoàng Đức; Công ty Cổ phần Trưởng Vạn Lộc, thực hiện tư vấn đấu thầu để hợp thức thủ tục cho Việt Á trúng thầu và thanh quyết toán theo giá của Việt Á

"Tổng cộng, CDC Nghệ An ký 6 hợp đồng với tổng trị giá hơn 35 tỷ đồng, trong đó đã thanh toán cho Công ty Việt Á 5 hợp đồng với tổng số tiền hơn 28,8 tỷ đồng, còn 1 hợp đồng chưa thanh toán. Sai phạm này gây thiệt hại hơn 16,5 tỷ đồng...", cáo trạng nêu.

Ngoài khoản thiệt hại ngân sách, Viện kiểm sát cáo buộc, Phan Quốc Việt chỉ đạo thuộc cấp của mình chuyển tiền % ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An trái quy định pháp luật.

Cụ thể, nhóm Việt Á đã chuyển hơn 3,2 tỷ đồng cho CDC Nghệ An. Số tiền này, cựu Giám đốc CDC Nguyễn Văn Định hưởng lợi 185 triệu; kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Thắm hưởng lợi 95 triệu đồng.

Đến nay, hơn 3,2 tỷ đồng "lại quả" của Việt Á cho CDC Nghệ An đã được nhóm bị can nộp khắc phục hậu quả.

Với những sai phạm trên, Viện kiểm sát truy tố ông Nguyễn Văn Định và Nguyễn Thị Hồng Thắm về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự. Khoản này áp dụng khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù giam.

CDC Bình Dương gây thiệt hại hơn 55,7 tỷ đồng

Tại Bình Dương, Viện kiểm sát cáo buộc khi dịch bùng phát, CDC tỉnh này đang sử dụng test xét nghiệm của hãng Roche và test của Công ty VNDAT. Tuy nhiên, CDC đã thực hiện chủ trương mượn test xét nghiệm, vật tư của Công ty Việt Á để sử dụng.

Bị can Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương chỉ đạo Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên xét nghiệm CDC liên hệ với nhân viên Công ty Việt Á và các nhân viên, lãnh đạo Công ty VNDAT để CDC Bình Dương ứng test sử dụng trước, sau đó hợp thức thủ tục đấu thầu, thanh quyết toán.

Bị can Nguyễn Thành Danh.

Do Công ty VNDAT không đủ điều kiện chỉ định thầu nên CDC Bình Dương thống nhất với Phan Quốc Việt cho mượn pháp nhân của Công ty Việt Á để hợp thức thủ tục đấu thầu, trúng thầu theo giá do Công ty VNDAT đưa ra. Từ ngày 9/02/2021 - 17/9/2021, CDC Bình Dương đã có 13 công văn gửi Công ty Việt Á đề nghị tạm ứng hàng, phía Việt Á và VNDAT đã giao test xét nghiệm, test tách chiết để CDC Bình Dương sử dụng.

Theo Viện kiểm sát, tổng số tiền thiệt hại từ việc CDC Bình Dương mua test xét nghiệm và test tách chiết sau khi hợp thức hóa hồ sơ thanh toán các gói thầu là hơn 55,7 tỷ đồng.

Tương tự như Nghệ An, sau khi Công ty Việt Á được CDC Bình Dương thanh toán tiền, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo thuộc cấp tính toán % ngoài hợp đồng để đưa cảm ơn bị can Tiêu Quốc Cường (nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, kiêm Kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương) hơn 1,2 tỷ đồng, chi cho Nguyễn Thành Danh và ông Nguyễn Hồng Chương (Giám đốc Sở Y tế Bình Dương) nhưng Danh và ông Chương đều không nhận. Do đó, nhân viên Việt Á chuyển chuyển lại 4,2 tỷ về công ty quản lý.

Sai phạm trên cũng Tiêu Quốc Cường; Nguyễn Thành Danh cùng 2 người khác là nhân viên CDC Bình Dương và Sở Y tế của tỉnh bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.