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Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản

Nguyễn Thành
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Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng vừa bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về tội Tham ô tài sản quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn quyết định tố tụng này.

Công ty CP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Lê Hoàng Khánh Nhựt (Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp) sau khi nhận được quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng tại TP. Đà Nẵng.

Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đà Nẵng bị khởi tố về tội Tham ô tài sản năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt thời điểm còn làm Tổng giám đốc DRC. Ảnh: drc.com.vn

Theo văn bản số 944 ngày 16/10/2026, Công ty CP Cao su Đà Nẵng nhận được Quyết định số 521 ngày 14/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 75 ngày 3/10/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đối với ông Nhựt về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định phê chuẩn, trước đó, ngày 3/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tham ô tài sản. Sau khi xem xét hồ sơ, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng xác định việc khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt có căn cứ và phê chuẩn theo quy định.

Tài liệu được Cao su Đà Nẵng công bố chưa cung cấp thông tin cụ thể về số tiền liên quan, nội dung hành vi bị điều tra hoặc thiệt hại trong vụ án.

Vụ án tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng thời điểm công bố thông tin khởi tố, Cao su Đà Nẵng cũng nhận được văn bản của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc điều chỉnh nhân sự đại diện vốn và tổ chức điều hành tại doanh nghiệp.

Theo Công văn số 2298 ngày 16/10/2026, Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã quyết định chấm dứt việc cử ông Lê Hoàng Khánh Nhựt làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Cao su Đà Nẵng. Trước khi có quyết định này, ông Nhựt được giao đại diện phần vốn tương đương 10% vốn điều lệ của DRC.

Bên cạnh việc điều chỉnh người đại diện vốn, Vinachem còn yêu cầu các đại diện phần vốn của Tập đoàn phối hợp với HĐQT Cao su Đà Nẵng thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt theo Điều lệ doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

Tags

Cao su Đà Nẵng

Vinachem

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