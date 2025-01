Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Hồ Xuân Sinh (SN 2004, quê quán huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.



Hồ Xuân Sinh làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo cảnh sát, tối 2-1, sau trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Thái Lan, tổ công tác Y18A-141H làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Phùng Hưng (phường Văn Quán, quận Hà Đông) phát hiện Hồ Xuân Sinh điều khiển xe máy Exciter không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách.

Khi bị yêu cầu dừng xe, Sinh cố tình vượt đèn đỏ, tông trúng Trung tá L.H.A. (thành viên tổ công tác) rồi bỏ chạy. Hậu quả, Trung tá H.A. bị gãy xương chày ở chân, phải nhập viện điều trị.

Để bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự thời điểm diễn ra trận chung kết lượt về bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan tối 5-1, Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thủ đô đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Trong đó, tổ chức trực chiến 100% quân số. Huy động 100% lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường, xã bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, phức tạp, tạo điều kiện để người dân tham gia giao thông an toàn và thuận lợi. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng..