Tổng Công ty Khí Việt Nam thông tin về nguồn cung khí giữa biến động Trung Đông

Ngày 4-3, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thông tin về tình hình bảo đảm nguồn cung khí LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) và LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo PV GAS, đối với LNG phục vụ sản xuất điện và công nghiệp, trong nửa đầu năm 2026 đơn vị dự kiến tiếp nhận 3 chuyến hàng. Riêng trong tháng 3-2026, PV GAS đã chủ động thu xếp thành công 2 chuyến tàu, mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn, nhập từ Qatar (ký trước thời điểm xung đột) và khu vực Đông Nam Á với mức giá cạnh tranh. Hiện giá LNG trên thị trường quốc tế đã tăng khoảng 50% so với trước đó.

Tàu chở khí LNG cập cảng tại kho Thị Vải (TPHCM)

PV GAS đang tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ ba nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định. Tồn kho LNG khả dụng hiện khoảng 15.000 tấn. Với lượng hàng đã thu xếp, doanh nghiệp khẳng định đủ khí cung cấp cho sản xuất điện đến hết tháng 4-2026.

Từ tháng 5-2026, PV GAS sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, đồng thời bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để huy động tối đa nguồn khí trong nước, phục vụ các nhà máy lọc dầu và nhu cầu phát điện.

Đối với LPG phục vụ dân dụng và công nghiệp, PV GAS cho biết khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Đông. Xung đột tại khu vực này gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các sản phẩm dầu khí, tạo nên sự kiện bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đến việc gián đoạn nguồn cung khí tại Việt Nam.

PV GAS cho biết đã chủ động nhiều giải pháp trước tình hình chiến sự Trung Đông gây đứt gãy chuỗi cung ứng

Với vai trò là đơn vị tiên phong của Petrovietnam trong lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS chủ động triển khai nhiều giải pháp như: Đa dạng hóa nguồn hàng LPG nhập khẩu ngoài Trung Đông; cân đối nguồn hàng nhập khẩu đảm bảo nhu cầu trong nước so với nhu cầu xuất khẩu cho thị trường nước ngoài.

Ngoài ra, đơn vị cũng tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ (dự kiến tăng 5% sản lượng khí cung cấp cho thị trường). Đồng thời, tiếp tục tận dụng mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng (đã triển khai từ 2023) để khách hàng có thể sử dụng khí thiên nhiên đường ống, CNG (khí thiên nhiên nén), LNG thay thế cho LPG khi cần.

PV GAS khẳng định với các giải pháp đang triển khai, nguồn cung LPG cho thị trường trong nước trong tháng 3 và thời gian tới vẫn được bảo đảm.