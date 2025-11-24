Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Sáng 24/11, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm đối với những người bị thiệt mạng do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành một phút mặc niệm những nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ. (Ảnh: TTXVN)

Những ngày qua đã diễn ra trận mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai, nhưng mưa lũ đã gây thiệt hại rất nặng nề.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 24/11, mưa lũ khiến 102 người chết và mất tích. Trong đó, 91 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15, Lâm Đồng 5); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 1).

Thiên tai cũng làm 221 nhà bị sập đổ (Quảng Ngãi 9, Gia Lai 127, Đắk Lắk 9, Lâm Đồng 76); 933 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 59, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 749); 200.992 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 30.655, Lâm Đồng 1.137). Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 2 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập.

Bên cạnh đó, 82.147 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 3.339.352 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ủng hộ đồng bào bị bão lũ. (Ảnh: TTXVN)

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 13.078 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).