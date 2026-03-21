Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ANH VĂN |

Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21/3, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Đắc Huy)

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí có trình độ Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học; Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí là Tổng Bí thư khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; XVI.

Trong quá trình công tác, đồng chí Tô Lâm từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng, Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Tô Lâm.

Ngày 3/8/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 21/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV .

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

