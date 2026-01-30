Sáng 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Hoan nghênh đồng chí Lưu Hải Tinh với trọng trách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang chia vui với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ưu tiên, coi trọng cao độ và tình cảm hữu nghị, chân thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, cũng như truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả rất tốt đẹp của cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước trong nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Đồng chí Lưu Hải Tinh chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyển thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm đã được toàn Đảng và nhân dân cả nước tín nhiệm, tái đắc cử trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bày tỏ tin tưởng, Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai “mục tiêu 100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước, giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ với Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình về kết quả quan trọng của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội lần này đã tạo ra bước ngoặt, dấu mốc đặc biệt quan trọng quyết định tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; Đại hội không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển 5 năm qua, tổng kết 40 năm Đổi mới, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài của đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Theo đó, Đại hội khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xác định xuyên suốt quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; coi trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bổ sung lý luận về đường lối đối mới; xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam luôn phát huy vai trò tích cực, có trách nhiệm vào việc duy trì cục diện hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, trên thế giới.

Đánh giá cao đà phát triển toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước trên các phương diện thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung; sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh năm 2026 và các năm tới đây là thời kỳ cơ hội chiến lược then chốt đối với mỗi nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, xây dựng quan hệ tin cậy, chân thành giữa Ban lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các cơ chế hợp tác kênh Đảng cả ở cấp Trung ương và địa phương; tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, ưu tiên thúc đẩy hợp tác đường sắt, nhất là 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy thương mại nông sản, gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ; không ngừng củng cố nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ hai nước để gìn giữ và vun đắp tình cảm giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng; nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt dưới sự định hướng chiến lược của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, bước vào một giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Trên cương vị là Người đứng đầu cơ quan tham mưu về đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lưu Hải Tinh nhấn mạnh Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam, nỗ lực hết sức để phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, mới đây nhất là cuộc điện đàm giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, qua đó định hướng, dẫn dắt, tạo xung lực mới cho hợp tác thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên, linh hoạt; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, đường sắt, khoa học công nghệ, kinh tế số không ngừng đạt tiến triển mới; tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Trung - Việt trong giai đoạn mới./.