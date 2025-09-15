Tổng Bí thư Tô Lâm dự sự kiện đặc biệt ngành quân giới Việt Nam

Đây là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nói riêng.