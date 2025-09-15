Tổng Bí thư Tô Lâm dự sự kiện đặc biệt ngành quân giới Việt Nam
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945 - 15/9/2025). Dịp này, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.
