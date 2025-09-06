HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Nguyễn Minh - Công Hướng |

TPO - Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 6/9.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm.

Ảnh: Nguyễn Minh

Tổng Bí thư tham quan tổ hợp tên lửa chống tăng do Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Tổng tham mưu) nghiên cứu cải tiến và sản xuất.

Tổng Bí thư tham quan khu vực trưng bày nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp
Tags

Bộ Quốc phòng

Tổng bí thư

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại