Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng sân vận động tiên tiến hàng đầu thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ khởi công - Ảnh VGP/Đức Tuân

Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là công trình biểu tượng mới mang tầm cỡ quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Cùng tham dự Lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu dự buổi lễ - Ảnh VGP/Đức Tuân

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp đồng hành cùng bóng đá Công an Nhân dân.

Sân vận động nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Dự buổi lễ có các doanh nghiệp đồng hành cùng thể thao Công an Nhân dân - Ảnh VGP/Đức Tuân

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an Nhân dân

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Lễ khởi công xây dựng sân vận động là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của lực lượng Công an Nhân dân; đồng thời, là bước cụ thể hóa, triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất" - kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tại lễ khởi công - Ảnh VGP/Đức Tuân

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an Nhân dân, là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng.

Các cầu thủ trẻ của Trung tâm PVF dự lễ khởi công - Ảnh VGP/Đức Tuân

"Đây cũng sẽ là nơi để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trở thành thói quen, nếp sống thường nhật. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh VGP/Đức Tuân

Công trình thể thao Top đầu châu Á

Tại buổi lễ, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty CP Vinhomes cho biết, sân vận động PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ 92ha. Sân có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai tổ chức các trận đấu quốc tế lớn như World Cup.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty CP Vinhomes cho biết, sân vận động PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ 92ha - Ảnh VGP/Đức Tuân

"Đây cũng là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị mái đóng mở tự động hiện đại tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Hoa Kỳ) – sân vận động có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay. Điểm vượt trội khác biệt của Sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút – công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam", ông Phạm Thiếu Hoa cho hay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình - Ảnh VGP/Đức Tuân

Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới

Thiết kế sân vận động mang tầm vóc thời đại và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, khi đi vào vận hành Sân vận động PVF không chỉ đáp ứng công tác rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, mà còn là tâm điểm của các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Ảnh VGP/Đức Tuân

"Với ý nghĩa của công trình thể thao trọng điểm này, chúng tôi cam kết triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, kỷ luật và trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi sẽ huy động nguồn lực tốt nhất, tập trung quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn thi công ở mọi giai đoạn. Từng hạng mục công trình sẽ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ đặc biệt chú trọng đến yếu tố bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động", ông Phạm Thiếu Hoa - đại diện nhà tổng thầu xây dựng cam kết.

Sân có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ – ẩm thực. Cùng với đó, sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha. Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực. Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, có khả năng truyền sáng tự nhiên, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp không gian bên trong thoáng mát, tiết kiệm năng lượng và duy trì độ bền vượt trội theo thời gian. Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid – kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn, bảo trì thuận tiện. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp độc lập, dễ dàng thay thế hoặc di chuyển, giúp công năng của sân chuyển đổi linh hoạt cho các hoạt động từ thi đấu thể thao chuyên nghiệp đến các sự kiện văn hoá xã hội cấp quốc gia và quốc tế… Sân vận động được tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh – ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả. Sân vận động PVF khi hoàn thành, không chỉ trở thành "ngôi nhà chung" của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, mà còn là trung tâm huấn luyện – thi đấu quy mô lớn của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ công tác rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tinh thần chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.