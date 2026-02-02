Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án tại xã Phúc Thịnh. Ảnh: Quang Thái

Dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh có Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Hà Nội, dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự lễ khởi công dự án tại xã Phúc Thịnh. Ảnh: Quang Thái

5 định hướng chính trong phát triển các khu đô thị đa mục tiêu

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 700ha, dân số dự kiến 240.000 người. Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh có quy mô khoảng 696ha, dân số dự kiến 200.000 người.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, hai khu đô thị trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, góp phần hình thành các khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, Hà Nội triển khai nhiều dự án trọng điểm và hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao diện mạo đô thị. Quá trình này đặt ra yêu cầu rất lớn về giải phóng mặt bằng, di chuyển dân cư, kéo theo nhu cầu cấp thiết về quỹ nhà ở tái định cư tập trung, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm sinh kế và ổn định đời sống.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25-1-2026 về thực hiện Đề án Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội định hướng phát triển các khu đô thị đa mục tiêu phân bổ ở 8 hướng, gắn với 9 trục động lực phát triển trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Quang Thái

Các khu đô thị đa mục tiêu được phát triển theo 5 định hướng chính, gồm: Đa dạng các loại hình nhà ở như nhà tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đô thị thông minh đồng bộ; kết nối giao thông thuận lợi trong và ngoài khu đô thị; tạo việc làm, sinh kế ổn định, nâng cao chất lượng đời sống; kiểm soát chi phí đầu tư, giảm giá thành, tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Các dự án được triển khai với định hướng xuyên suốt là ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ hiện đại trong quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý và vận hành; phát triển mô hình đô thị thông minh; ưu tiên sử dụng vật liệu mới, thân thiện môi trường; bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người và sinh kế của người dân. Các khu đô thị đa mục tiêu không chỉ là nơi ở mà còn là không gian tạo việc làm, thông qua phát triển các khu dịch vụ, thương mại, sản xuất - kinh doanh, đào tạo nghề, giúp người dân, nhất là các hộ tái định cư, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.

Thực tiễn triển khai các khu đô thị đa mục tiêu cũng là quá trình thí điểm, kiểm nghiệm các cơ chế, chính sách mới, một dạng “sandbox” về thể chế trong quản lý và phát triển đô thị tại Hà Nội. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, thành phố sẽ chủ động báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét hoàn thiện, sửa đổi Luật Thủ đô và các quy định liên quan, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng hơn.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

“Việc khởi công các dự án hôm nay sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; đồng thời tạo tiền đề để triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô. Qua đó, thành phố sẽ hướng tới mô hình phát triển đô thị do Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, thị trường vận hành hiệu quả và người dân là trung tâm thụ hưởng, phù hợp với Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quan trọng hơn, việc triển khai đồng thời 2 dự án sẽ cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”", Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các nhà đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân.

Thành phố Hà Nội khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô xanh - thông minh - hiện đại - bền vững.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35ha, tọa lạc tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Mê Linh, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người. Dự án được kiến tạo trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi: Quy hoạch hạ tầng thông minh; sinh kế bền vững gắn với văn hóa làng nghề 5.0; giáo dục chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo; kết nối đa chiều trong môi trường số văn minh; chuẩn sống khỏe với hệ thống y tế chất lượng cao. Tổng tỷ lệ đất dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông chiếm trên 50%, đưa chỉ tiêu cây xanh bình quân đạt khoảng 8m²/người. Dự án được triển khai bởi liên danh nhà đầu tư gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty cổ phần Thái Nam Land.

Những điều kiện thuận lợi chưa từng có

Về dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn tương lai sông Hồng cho biết, dự án được thiết kế với triết lý sinh kế bền vững, kết nối chặt chẽ hành lang phát triển kinh tế, công nghệ, giao thông phía Bắc Thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm.

Qua quá trình phối hợp triển khai dự án, đến nay Tập đoàn cảm nhận rõ tinh thần phụng sự và đã chứng kiến Hà Nội thực hiện quyết liệt, hiệu quả từ việc hoàn thiện pháp lý, bố trí quỹ đất sạch, rà soát quy hoạch đến tổ chức họp liên ngành ngày đêm để xử lý từng nút thắt cụ thể. Mọi việc đều được thực hiện nhanh chóng, bài bản, minh bạch và trách nhiệm.

Dự án không chỉ là những công trình xây dựng mà còn là minh chứng sinh động cho sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đô thị của thành phố Hà Nội, từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo; từ quản lý tình huống sang giải quyết vấn đề một cách căn cơ, bài bản; từ chậm trễ, manh mún sang chủ động, quyết liệt, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả.



Máy móc, nhân lực được nhà thầu huy động để triển khai dự án. Ảnh: Quang Thái

Tập đoàn cam kết xây dựng năng lực triển khai bằng kỷ luật, hoàn thành bằng trách nhiệm, để lại dấu ấn bằng chất lượng, về đích đúng tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thi công xây dựng; làm chuẩn mực cho phát triển đô thị trong tương lai, không chỉ về kỹ thuật mà còn về trách nhiệm xã hội.