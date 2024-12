Sáng 4-12, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, giai đoạn 2024 - 2029; kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.



Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội; cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương TP Hà Nội và các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đại hội là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong suốt 35 năm qua của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" toàn quốc; động viên, cổ vũ các cấp hội và cán bộ, hội viên cựu chiến binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, khẳng định trải qua 35 năm xây dựng, trưởng thành, Hội đã có bước phát triển vững chắc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Tổ chức Hội ở các cấp được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện có trên 3 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 13.600 tổ chức cơ sở Hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Với những thành tích đạt được trong 35 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đã có 24 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân chương, được Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, vì đã có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong 35 năm qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh từ khi thành lập, Hội đã nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, thu hút đông đảo các thế hệ cựu chiến binh tham gia, phát triển tổ chức ở khắp mọi miền đất nước. Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và quyền lợi của các cựu chiến binh; xây dựng nên truyền thống vẻ vang "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đồng tình với phương hướng, mục tiêu thi đua của Đại hội trong những năm tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn lịch sử rất quan trọng với cả những thời cơ, thuận lợi và thách thức to lớn. Thế giới đang diễn ra những thay đổi có tính thời đại, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, đây cũng là thời kỳ, cơ hội, chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước. Để thực hiện mục tiêu đó, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại có ý nghĩa then chốt.

Với tinh thần đó, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Từ sau Hội nghị Trung ương 10 ngày 20-9-2024 đến nay, cả hệ thống chính trị đã có những chuyển động mạnh mẽ, vận hành với tinh thần mới, vận tốc mới nhằm tạo ra những động lực mới, hiệu năng mới cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quốc hội - Chính phủ - Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp triển khai rất quyết liệt, nhịp nhàng để tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, rào cản gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức thành viên giữ vai trò nòng cốt, có trách nhiệm vinh quang, cao cả. Trọng tâm hoạt động và công tác thi đua của Hội cần gắn liền và phục vụ thiết thực cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của hệ thống chính trị trong những năm tới.

Để thực hiện được vai trò, trách nhiệm đó, Tổng Bí thư chỉ rõ Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực hơn nữa trước đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đối ngoại của đất nước. Các cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên của Hội cần luôn giữ trong mình tinh thần thi đua yêu nước, ý thức rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam phải luôn vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi cán bộ, hội viên phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên mặt trận tư tưởng, các cựu chiến binh cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với các đoàn thể xã hội vận động nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giải quyết các mâu thuẫn xã hội ngay từ địa phương, cơ sở. Trong công tác thi đua, Hội cần tiếp tục phát động và thực hiện rộng rãi các phong trào, trong đó phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" thực sự tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.