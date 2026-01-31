Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Điện Biên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng GRDP năm 2025 của tỉnh ước đạt 7,34%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 31,74% so với cùng kỳ. Công tác giảm nghèo đạt kết quả rõ nét, toàn tỉnh đã xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 7.365 hộ nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,78%, giảm 3,51% so với năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư

Sản xuất nông nghiệp chuyển dần theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển cây trồng chủ lực. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 1,45 triệu lượt khách, khẳng định sức hút của Điện Biên trên bản đồ du lịch khu vực . Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được duy trì, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt; tư duy quản lý của đội ngũ cán bộ cấp xã từng bước chuyển từ hành chính sang kiến tạo phát triển. Tỉnh đã tăng cường, biệt phái 124 cán bộ, công chức cho cấp xã; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Với mục tiêu tạo đột phá để đạt tăng trưởng hai con số, phấn đấu GRDP tăng trên 11%, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng cụ thể. Trong đó, tỉnh tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm như: chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện các đồ án quy hoạch xã, phường và quy hoạch chuyên ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư.

Cùng với đó, tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, chế biến nông - lâm sản, chăn nuôi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt đối với Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang. Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, thể thao gắn với du lịch lịch sử; mở rộng liên kết với Trung Quốc, Lào, Thái Lan. Nông nghiệp tiếp tục cơ cấu theo hướng thông minh, sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.

Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế quản lý, khai thác, phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW; hỗ trợ đưa điện lưới quốc gia đến khoảng 6.800 hộ dân chưa có điện trong năm 2026. Tỉnh cũng đề nghị sớm đầu tư tuyến đường tuần tra biên giới nhằm kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; ban hành các chính sách đối với trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; sửa đổi Nghị định số 57/2018/NĐ-CP để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Các kiến nghị của tỉnh đã được lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương trao đổi, giải đáp.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là kết quả thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, việc triển khai đồng bộ các dự án giao thông, năng lượng và hoàn thành đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh nghiêm túc triển khai các kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà cho 45 gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Vũ Lợi

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: tăng trưởng chưa đạt mục tiêu; năng lực cạnh tranh còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, dữ liệu; tăng cường quản lý, giám sát, giảm bớt khâu trung gian trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để người dân được thụ hưởng tốt nhất; phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm cho người dân địa phương; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới.

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Sun Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quà cho 45 gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Sun Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.