Sáng 26/2, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội .

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương ; bà Vũ Lan Phương - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Cửa Nam; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; bà Trương Thị Kim Vân - Chuyên viên phòng Văn hóa - xã hội UBND phường Đống Đa.

Hội nghị được truyền trực tiếp đến các điểm cầu thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường: Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Các cử tri dự hội nghị cũng phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phải giảm tải việc thi cử

Sau khi nghe các ý kiến, các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội: Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, đã có phần trao đổi, trả lời các câu hỏi của cử tri.

Trao đổi với các vấn đề cử tri quan tâm, về vấn đề thực hiện Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục đào tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, giáo dục đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển đất nước. Do đó, đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, của nhà trường, của thầy cô giáo mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức, làm nửa vời. Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời thể chế, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về chính sách để phát triển giáo dục đào tạo.

Tổng Bí thư cũng nhắc về một loạt chính sách mới, trong đó, có việc xây dựng trường tiểu học, trung học liên cấp nội trú cho các xã biên giới trên đất liền, hỗ trợ các bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, xây dựng các trường học STEM để “học với hành đi liền với nhau”.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư nêu rõ, vừa qua, chúng ta đã triển khai xây dựng 248 trường nội trú ở biên giới, nhưng chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu; sắp tới, sẽ tiếp tục triển khai thêm các trường để phục vụ nhu cầu của học sinh. Tổng Bí thư cho biết, cũng sẽ triển khai đầu tư thêm các phòng học STEM, hướng tới “tạo sự bình đẳng trong giáo dục”.

Với trách nhiệm là người đứng đầu của Đảng, đồng thời là ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư khẳng định sẽ cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật và cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định lâu dài.

Tổng Bí thư cũng nêu, sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới giáo dục lên giáo viên, lên học sinh và phụ huynh học sinh. Một vấn đề nữa, theo Tổng Bí thư, là phải đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mọi trẻ em có cơ hội học tập và phát triển.

“Trước đây, có nhiều khó khăn lắm, hộ khẩu này, trường này ở phường này, phường kia, rồi số lượng các trường… nên các cháu không thi được vào trường. Phải giảm tải việc thi cử này. Thi là để loại bớt các cháu ra thôi”, Tổng Bí thư nêu rõ, cho rằng, điều này tạo áp lực, gánh nặng cho phụ huynh học sinh.

Nhắc về một số chính sách mới đã và đang thực hiện trong lĩnh vực giáo dục, Tổng Bí thư lưu ý, cần phải thực hiện nghiêm, “ để cho các cháu không phân biệt nhà giàu, nhà nghèo gì đều phải được đến trường, đều phải được đi học, chứ không phải là do không có tiền học phí mà các cháu phải ở nhà ”. Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm, đến trường không phải chỉ học chữ, mà là học làm người. Tổng Bí thư nêu, hướng tới năm 2045, thì ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, phải được bồi dưỡng, dinh dưỡng thế nào, thể dục thể thao thế nào,… phải có sức khoẻ, phải có trình độ… “

“Giai đoạn này là chúng ta phải tập trung lo việc này, thì 20 năm sau chúng ta mới có nguồn nhân lực chất lượng tốt…. Mục tiêu cuối cùng là phải chất lượng thật, làm sao để thầy cô yên tâm dạy học, học sinh học tốt hơn, gia đình bớt lo lắng hơn, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực, đạo đức và bản lĩnh để xây dựng đất nước và Thủ đô trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư nói.

Nơi nào ô nhiễm kéo dài, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Trao đổi với vấn đề cử tri quan tâm về bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách, lâu dài, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Cách tiếp cận hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang tư duy kiến tạo, phòng ngừa từ sớm từ xa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Tổng Bí thư nêu, trong cuộc thăm, chúc Tết Đảng bộ TP Hà Nội dịp Tết vừa qua, ông cũng đề cập đến vấn đề quy hoạch. Theo Tổng Bí thư, hiện nay, Hà Nội cứ xây đến đâu thì ùn tắc đến đấy, ngập lụt đến đấy. “ Vấn đề là về quy hoạch. Chúng ta không giải quyết đồng bộ về quy hoạch, môi trường, nên khắc phục rất vất vả ”, Tổng Bí thư nói, đồng thời lưu ý, phải quy hoạch thế nào để 100 năm sau nhìn lại. “Vấn đề môi trường không phải chỉ là khẩu hiệu, mà là yêu cầu bắt buộc trong mọi quyết sách phát triển của đất nước, thành phố”, Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư nêu rõ, với trách nhiệm người đứng đầu của Đảng và nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ xác định 3 trọng tâm hành động.

Thứ nhất, phải tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và công khai thông tin để nhân dân tham gia giám sát. Pháp luật phải nghiêm minh, đủ sức răn đe để ngăn chặn ô nhiễm từ gốc chứ không chỉ xử lý khi vi phạm xảy ra.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi Hà Nội sẽ có nhiều công viên cây xanh, ngay tại trong nội đô thành phố, trong phố cổ, ngay bờ hồ Gươm. “Chứ không phải chỗ nào có đất ra thì lại là để xây nhà. Dân không còn có chỗ đi lại, không còn có chỗ vui chơi, không còn chỗ cho cây xanh, có không khí để hít thở nữa. Phải làm những việc như vậy”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư cũng cho biết, ngay chiều 26/2, Hà Nội sẽ bàn giải quyết những vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Hà Nội cũng cần phải xử lý các vấn đề rác thải, vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường… “Nếu cứ để trên tivi nói Hà Nội ô nhiễm không khí mức cực xấu thì bệnh tật rất nhiều, làm sao xây đủ bệnh viện để giải quyết được bệnh tật”, Tổng Bí thư nói thêm.

Vấn đề thứ hai, theo Tổng Bí thư, là phải tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi pháp luật. Nơi nào để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu. Xử lý nghiêm không có vùng cấm. Đã nói là phải làm, thực hiện đúng như vậy.

Tổng Bí thư nêu, vấn đề thứ ba là phải đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường. Bởi bảo vệ môi trường, trước hết là bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là những nhóm yếu thế như các cụ già, các cháu thiếu nhi, phụ nữ, rồi những người ốm đau, bệnh tật.