Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chúng ta không để bị động, bất ngờ, Nhân dân phải được sống trong hòa bình, ổn định.

Theo Tổng Bí thư, chưa giai đoạn nào mà Đảng và Nhà nước lại quan tâm đầu tư phát triển cho quốc phòng - an ninh như giai đoạn hiện nay. Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; lực lượng, vũ khí, trang thiết bị quân sự, an ninh đủ sức đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

"Chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn quốc gia được bảo đảm và giữ vững; sức mạnh quốc phòng - an ninh mạnh hơn trước rất nhiều. Quân đội, Công an đã làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại. Hy vọng cuộc diễu binh ngày 2/9 tới sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang Nhân dân", Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư nêu rõ, từ Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tháng 9/2024) đến nay, Ban Chấp hành Trung ương giải quyết khối lượng công việc khổng lồ.

Đặc biệt là việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, khoa học Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và quyết định tổ chức chính quyền 3 cấp gồm 2 cấp ở địa phương với việc cơ cấu lại không gian phát triển của địa giới hành chính cấp tỉnh và cấp xã.

" Đây là thành quả của sự quyết liệt đổi mới tư duy của Đảng; tạo đột phá mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tạo ra khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới ", Tổng Bí thư khẳng định.

Nêu rõ một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trước tiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt Nghị quyết số 18.

" Cái này đã xác định rất rõ, muốn phát triển, muốn bay cao, bay xa thì bộ máy phải nhẹ nhàng. Nặng nề không thể bay cao, bay xa được ", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, bộ máy mới đã vận hành được vài tháng và đặc biệt hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đã gọn nhẹ, tiết kiệm, tạo tư duy làm việc. Đây không phải chỉ tinh gọn bộ phận mà trước hết tư duy lại về định hướng, kiến tạo cho sự phát triển.

Đề cập đến việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, dự kiến được tiến hành vào quý I/2026. Đến nay, Trung ương đang tích cực chuẩn để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Điểm mới trong Đại hội XIV là sẽ tích hợp 3 Văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo công tác xây dựng đảng thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi "Báo cáo chính trị" và Đại hội cũng sẽ thông qua "Chương trình hành động" cho cả nhiệm kỳ Đại hội XIV. Các Văn kiện trình Đại hội XIV đang được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Chia sẻ với sự quan tâm, lo lắng của các nguyên lãnh đạo trong việc lựa chọn nhân sự, Tổng Bí thư nhấn mạnh để có bộ máy tốt, nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương phải "coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ".

Tổng Bí thư cũng nêu định hướng sẽ tăng cường Ủy viên Trung ương ở những vị trí, những lĩnh vực quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, việc này vừa qua đã được thảo luận kỹ, trong đó có những ý kiến đặt ra có giảm số lượng ủy viên Trung ương hay không, nếu tăng cường sẽ tăng cường ở những khu vực nào. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng đã tinh gọn bộ máy, Trung ương cũng phải gương mẫu để giảm…

Tổng Bí thư nhấn mạnh bên cạnh định hướng tăng cường ủy viên Trung ương ở một số vị trí để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương cũng dự kiến tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số 10-12%.

" Lựa chọn cán bộ phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh cá nhân vì lợi ích tổng thể của Nhân dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết ", Tổng Bí thư nói.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cho rằng, nhân sự được lựa chọn phải là những người có uy tín trong Đảng và được Nhân dân tín nhiệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Thẻ đảng viên (mẫu mới) các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: TTXVN)

Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư cho biết, quy mô GDP từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế giới, dự kiến tăng lên trên 510 tỷ USD năm 2025, gấp 1,48 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD.

Thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm vừa qua.

Về an sinh xã hội, tính đến ngày 2/8 cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 268.970 căn; quyết tâm đến 31/8 sẽ xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

" Quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông từ mầm non đến hết trung học phổ thông từ năm học mới này; chủ trương xây dựng trường liên cấp 1-2 cho 248 xã biên giới trên bộ; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế... đang là những nỗ lực lớn của Đảng và Chính phủ trong mục tiêu thực hiện chính sách xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với Nhân dân và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao ", Tổng Bí thư đề cập.