Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Thu Loan |

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5, Bộ Ngoại giao thông báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa...

Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội từ rất sớm, vào năm 1954. Việt Nam lập Tổng Lãnh sự quán tại New Delhi năm 1956.

Hai nước thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện năm 2003 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016.

Quan hệ chính trị - ngoại giao luôn giữ vai trò chủ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hợp tác kinh tế - thương mại không ngừng được phát triển và trở thành động lực chính. Việt Nam và Ấn Độ đều là đối tác thương mại lớn của nhau, với kim ngạch thương mại tăng mạnh qua các năm.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh cũng là một trong những trụ cột của hợp tác song phương, với nhiều hoạt động hợp tác giữa các quân chủng, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, đào tạo cán bộ…

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục - đào tạo phát triển tốt đẹp, giữ vai trò cầu nối gắn kết hai quốc gia.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
