Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu định hướng tại Diễn đàn

Hướng tới hình thành không gian hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 29/5, đã diễn ra Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore với sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cùng hơn 400 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, trường đại học, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu định hướng tại Diễn đàn.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là xây dựng cơ chế để biến kết nối thành hợp tác thực chất và các dự án cụ thể. Cần từng bước hình thành mô hình "Ba Nhà" (Nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất) của hai nước, qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều hai nước hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ, mà là cùng phát triển năng lực công nghệ; không chỉ là hợp tác ngắn hạn, mà là cùng kiến tạo những giá trị mới có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; từng bước hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore để tạo ra các sản phẩm và giải pháp công nghệ mang giá trị khu vực và quốc tế.

Định hướng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước là trọng tâm thảo luận tại Diễn đàn. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Bộ KHCN Vũ Hải Quân, Diễn đàn còn tập trung trao đổi một số định hướng lớn, bao gồm: Thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, công nghệ sinh học và chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, trường ĐH, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; xây dựng các chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ, startup và các trung tâm đổi mới sáng tạo hai nước kết nối, hợp tác đầu tư.

25 biên bản ghi nhớ, kết nối đầu tư và công nghệ được ký kết

Một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn là lễ ký kết và trao các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, trường đại học, tổ chức đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn, đã có 25 văn kiện ký kết và biên bản ghi nhớ hợp tác được trao giữa các đối tác Việt Nam và Singapore trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp.

Các đối tác tham gia ký kết, trao đổi thỏa thuận hợp tác gồm nhiều cơ quan, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như Đại học Quốc gia TP.HCM, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, Vietnam Airlines, FPT, Vinpearl, Arobid.com, Công ty Cổ phần VCCorp. Về phía Singapore có đại diện nhiều đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu, như Đại học Quốc gia Singapore, Hiệp hội trí tuệ nhân tạo Singapore, Singapore Airlines, Aux Media Group, Nikkon SLM Solutions, BeMyGuest, SembCorp.

Các nội dung hợp tác trải rộng từ kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hợp tác đại học - doanh nghiệp, phát triển công nghệ số đến thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và phát triển các mô hình sản xuất thông minh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác hai nước

Nhiều nội dung tham luận đáng chú ý

Ở phiên chuyên đề, các đại biểu tập trung thảo luận về định hướng thúc đẩy kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore; mô hình VSIP thế hệ mới; hợp tác đại học - doanh nghiệp trong phát triển nhân tài deeptech; cũng như chiến lược đưa startup công nghệ Việt Nam tiếp cận thị trường Singapore và khu vực.

Một trong những chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm là vai trò của các doanh nghiệp spin-off trong việc đưa các nghiên cứu từ trường đại học và viện nghiên cứu ra thị trường. Đây được xem là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà cả Việt Nam và Singapore đều đang thúc đẩy.

Phiên tọa đàm kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore có sự tham gia của đại diện nhiều trường đại học, tổ chức đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ của hai nước. Sự tham không chỉ nằm ở hợp tác nghiên cứu mà còn hướng tới việc tìm kiếm nguồn vốn, mở rộng thị trường và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Từ kết nối đến đưa công nghệ ra thị trường: Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai nước

Không khí trao đổi và kết nối tại Diễn đàn cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức đổi mới sáng tạo đối với làn sóng hợp tác công nghệ mới giữa Việt Nam và Singapore.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng các nội dung của Diễn đàn bám sát những vấn đề đang được cộng đồng công nghệ khu vực đặc biệt quan tâm hiện nay, đặc biệt là liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với Singapore, quốc gia có thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản trị và huy động vốn; hay thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm công nghệ…

Là lãnh đạo một doanh nghiệp vừa ký biên bản ghi nhớ với đối tác Singapore tại Diễn đàn về hợp tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và các sản phẩm ứng dụng AI..., ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp nhận định, Diễn đàn cho thấy quyết tâm của Việt Nam và Singapore trong việc xây dựng các chuỗi liên kết hoàn chỉnh cho đổi mới sáng tạo, từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến ứng dụng và thương mại hóa.

Theo ông, những định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tại Diễn đàn sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, dữ liệu số, nội dung số và các nền tảng phục vụ phát triển AI.

Ông cho rằng Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn lao để sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất như AI, năng lượng xanh… và chuyển mình thành một đất nước phát triển. Ngày nay việc nghiên cứu phát triển công nghệ để hiệu quả đã ngày càng trở nên xuyên biên giới. Mô hình kết nối giữa 3 nhà: Nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp là một thế mạnh sẽ giúp Việt Nam hợp tác sâu sắc với mạng lưới trường đại học, tổ chức đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư của Singapore để giúp đẩy nhanh việc đưa công nghệ từ nghiên cứu ra thị trường.

Chia sẻ quan điểm với ông Vương Vũ Thắng, đại diện một số doanh nghiệp tham dự Diễn đàn cũng kỳ vọng các sáng kiến kết nối công nghệ giữa Việt Nam và Singapore sẽ tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn, từ đó hình thành thêm nhiều hợp tác cụ thể giữa các tổ chức, doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.