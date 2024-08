Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Chiều ngày 28/8/2024, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).

GS,TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Bồi dưỡng cán bộ luôn được xác định là công việc then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, các vấn đề về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được xác định là công việc then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc” và “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do đó “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Lớp bồi dưỡng là tâm huyết, trách nhiệm, tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược của Đảng; sự dày công chuẩn bị của nhiều cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Các đồng chí học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thực sự tiêu biểu về mọi mặt, đang tràn đầy ý chí học tập, nghiên cứu, phấn đấu vươn lên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lựa chọn 33 chuyên đề, là những vấn đề rất căn cốt về nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới. Những nội dung này là kết quả nghiên cứu công phu và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước, các nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu và học viên Lớp bồi dưỡng

Đặc biệt chú ý phương pháp đào tạo mới, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của học viên

Để Lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình toàn khóa. Tích cực trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Đối với các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học, các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia cần truyền đạt, triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng thật sự hiệu quả, chuyển hóa kiến thức thành nhận thức và hành động, thành phương pháp tư duy khoa học mang tầm chiến lược.

Đặc biệt chú ý phương pháp đào tạo mới, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của học viên, chú trọng tương tác giữa người truyền đạt và người nghiên cứu, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, lý luận gắn với thực tiễn; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách của học viên trường Đảng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Các cán bộ tham gia Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai). Ảnh: TTXVN

Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt các mục tiêu lớp học đề ra

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng

Thay mặt Ban Chỉ đạo lớp học, phát biểu tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo lớp học đề nghị các đồng chí học viên thực hiện thật tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Cũng theo GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Lớp trưởng Lớp Bồi dưỡng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đại diện học viên Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; phát huy cao nhất ý thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong học tập, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt các mục tiêu lớp học đề ra.