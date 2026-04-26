Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Minh Tuệ - Minh Quang |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Sáng 26/4, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước khởi hành lên núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Đúng 6h30 đến 7h00, Ban tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tại sân Trung tâm lễ hội, đồng thời hoàn thiện đội hình nghi lễ và đoàn đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đền Thượng.

Đội hình nghi lễ được sắp xếp chặt chẽ, trang trọng, gồm khối nghi thức với các thành phần: Tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội; tiêu binh rước lẵng hoa; 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương, hoa, lễ vật; đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ Hội; đội nhạc hành lễ; cùng đoàn kiệu rước lễ vật.

Sau nghi thức đón tiếp, các đoàn đại biểu lãnh đạo sẽ di chuyển cùng đội hình nghi lễ và tiến hành Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã 5 Đền Giếng với lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ hội.

Sau đó, đoàn đại biểu làm Lễ dâng hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân để bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Trong suốt hành trình lên đỉnh Nghĩa Lĩnh, đông đảo nhân dân và du khách thập phương có mặt từ sớm, thành kính hướng về cội nguồn dân tộc.

