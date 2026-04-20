Tôn Nữ Nam Phương - Tiếp viên trưởng Vietnam Airlines: 10 năm trong ngành, nhan sắc và cuộc sống thay đổi ra sao?

Ngành hàng không có lẽ là nơi tụ hội nhiều trai xinh gái đẹp nhất, bởi ngoại hình ưa nhìn là một trong những yếu tố để tuyển lựa nhân sự. Chẳng thế mà ngắm nhìn các tiếp viên hàng không, cảm giác đụng đâu cũng trúng các mỹ nhân. Một trong số đó phải kể đến Tôn Nữ Nam Phương (SN 1990) - nữ tiếp viên trưởng hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Tôn Nữ Nam Phương vốn không phải gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng. Từ khoảng năm 2019, loạt hình ảnh của Nam Phương trong bộ đồng phục của tiếp viên hàng không đã viral trên MXH, nhận nhiều sự chú ý. Bởi cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt thanh tú cùng nụ cười cuốn hút.

Được biết, Nam Phương từng tốt nghiệp ngành kiến trúc trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Cô cũng lớn lên trong một gia đình có truyền thống với ngành kiến trúc khi anh trai làm kiến trúc sư, bố mẹ trước đây đều làm việc ở Viện Thiết kế. Tuy nhiên sau khi đi làm ở văn phòng kiến trúc - xây dựng của anh trai một khoảng thời gian, Nam Phương đã quyết định rẽ sang ngành hàng không.

Cô được mệnh danh là nữ tiếp viên trưởng sở hữu nụ cười “vạn người mê”, không chỉ bởi vẻ đẹp cuốn hút mà còn bởi phong thái chuyên nghiệp và hành trình sự nghiệp ấn tượng. Tính đến hiện tại, cô đã có hơn 10 năm làm việc trong ngành hàng không. Trước đó, Nam Phương từng gây sốt khi sau 8 năm đã có thể chuyển màu áo xanh lên vàng - từ tiếp viên hàng không lên thành tiếp viên trưởng. Cho đến nay, Nam Phương vẫn duy trì công việc của mình, thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh đi làm trên trang cá nhân.

Bên cạnh công việc, nữ tiếp viên cũng sở hữu nhiều điều đặc biệt cũng như có cuộc sống đời thường thú vị khiến nhiều người tò mò.

Về cuộc sống đời tư, Tôn Nữ Nam Phương dường như rất kín tiếng khi không chia sẻ bất cứ thông tin gì trên MXH. Cô cũng không có cập nhật mới về tình trạng mối quan hệ của mình. Thay vào đó, người đẹp thường xuyên đăng clip check-in nhiều quốc gia, tận hưởng cuộc sống vui vẻ đáng mơ ước.

Bên cạnh đó, Nam Phương kinh doanh thêm thời trang, làm người mẫu ảnh, quảng cáo. Cô ngày càng được yêu thích nhờ chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như truyền năng lượng sống tích cực đến cộng đồng mạng.

Đáng chú ý ở tuổi 36 nhưng Nam Phương vẫn khiến dân tình phải trầm trồ vì vóc dáng thon gọn, trẻ trung. Để duy trì được sắc vóc thế này, nữ tiếp viên trưởng dành rất nhiều thời gian và công sức cho việc dưỡng da, giữ dáng cũng như chăm sóc cơ thể. Trên mạng xã hội, Nam Phương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh miệt mài ở phòng tập, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, chơi pickleball,...

Nếu như lúc làm việc, Nam Phương nghiêm túc và chỉn chu bao nhiêu thì ở ngoài đời, cô lại trẻ trung, năng động bấy nhiêu. Cô cũng "cân đẹp" mọi phong cách, từ cá tính đến dịu dàng đều cực kỳ phù hợp.

