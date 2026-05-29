Tôn Lệ bị vỡ mạch máu mắt khi quay phim dưới trời nóng

"Nữ hoàng rating" phim truyền hình Hoa ngữ khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ tai nạn trong lúc đang quay một cảnh phim căng thẳng.

Ngày 27/5, từ khóa "Tôn Lệ bị vỡ mạch máu mắt" trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi nữ diễn viên chia sẻ về sự cố gặp phải trong quá trình quay phim mới Nguyên địa đào ly. Theo đó, Tôn Lệ cho biết một ngày trước, cô vừa hoàn thành cảnh quay được xem là dữ dội và căng thẳng nhất trong toàn bộ tác phẩm. Nhân vật phải liên tục gào thét, tức giận và bộc lộ cảm xúc ở cường độ cao. Thời tiết khi đó cũng đặc biệt oi bức khiến cả cô và các diễn viên cùng cảnh đều có cảm giác say nắng, buồn nôn. Sau khi kết thúc cảnh quay, nữ diễn viên đã uống một chai thuốc thảo dược để giảm triệu chứng khó chịu. Đến sáng hôm sau, cô phát hiện mắt xuất hiện vết đỏ do mạch máu bị vỡ.

Được biết, bộ phim Nguyên địa đào ly đang quay hình tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Nhiệt độ ngoài trời ở địa phương dao động trong khoảng 36℃ - 38℃. Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên gặp vấn đề liên quan đến mắt. Tháng 9/2025, khi chơi cầu lông, cô từng bị quả cầu bay với tốc độ cao đập trúng mắt trái, gây xuất huyết dưới kết mạc.

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết tình trạng của Tôn Lệ nhiều khả năng là xuất huyết dưới kết mạc. Đây là hiện tượng các mạch máu nhỏ dưới lớp kết mạc mắt bị vỡ, tạo thành mảng đỏ rõ rệt trên lòng trắng mắt. Phần lớn trường hợp không ảnh hưởng đến thị lực và có thể tự hồi phục sau một đến ba tuần. Theo các chuyên gia nhãn khoa, cảm xúc kích động mạnh có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, làm tăng áp lực lên các mạch máu nhỏ và dẫn đến hiện tượng xuất huyết. Ngoài ra, những hành động như ho dữ dội, hắt hơi liên tục, nôn ói, mang vác nặng hoặc rặn mạnh cũng có thể gây ra tình trạng tương tự.

Về yếu tố thời tiết, bác sĩ nhận định nhiệt độ cao không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vỡ mạch máu mắt. Trên thực tế, môi trường lạnh giá khiến mạch máu co thắt mạnh còn dễ gây tổn thương hơn. Trong trường hợp của Tôn Lệ, thời tiết nóng bức có thể góp phần làm cơ thể mệt mỏi, say nắng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự gắng sức và căng thẳng cảm xúc trong lúc quay phim.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, đa số trường hợp xuất huyết dưới kết mạc là lành tính và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu tình trạng tái diễn nhiều lần, kèm theo đau mắt, giảm thị lực, sợ ánh sáng hoặc xuất hiện chảy máu bất thường ở những vị trí khác trên cơ thể, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và loại trừ các bệnh lý tiềm ẩn như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc rối loạn đông máu.

