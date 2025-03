Tồn kho từ 2023, Haval H6 được giảm giá kỷ lục xuống 790 triệu đồng

Trong tháng 3/2025, Haval H6 tiếp tục được điều chỉnh giá mạnh với mức giảm xuống còn 790 triệu đồng cho phiên bản sản xuất năm 2023 (VIN 2023) để cạnh tranh với các mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5, Ford Territory... Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay của mẫu xe này khi đã được giảm giá liên tục từ khi ra mắt.

Cụ thể, tư vấn bán hàng tại các đại lý GWM (Great Wall Motor) trên toàn quốc đang thông báo mức giá chính thức 790 triệu đồng cho Haval H6 trong tháng 3 này để xả hàng tồn kho các xe VIN 2023, giảm tới 196 triệu đồng và người mua còn được tặng một số phụ kiện kèm theo. Đồng thời, các nhân viên cũng cho biết hiện nhà phân phối chưa có xe mới để bổ sung vào kho hàng.

Trước đó, Haval H6 có giá niêm yết 1,096 tỷ đồng khi được giới thiệu tại Việt Nam và đã được giảm xuống còn 986 triệu đồng gần đây. Tuy nhiên, mẫu SUV hạng C với hệ truyền động Hybrid chưa tạo được sức hút với khách hàng phổ thông do giá bán quá cao so với các đối thủ như: Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng), Kia Sportage (779 triệu - 999 tỷ đồng)....

Tại Việt Nam, Haval H6 sử dụng hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 240 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,5 lít/100 km và đi kèm 4 chế độ lái: Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm và Đường trơn trượt.

Về trang bị, Haval H6 sở hữu nhiều tiện ích hiện đại như đèn LED ma trận, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình hiển thị HUD, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Hệ thống an toàn gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang và camera 360 độ.

Bên cạnh H6, Haval mới đây đã công bố thêm một số mẫu xe mới cạnh tranh ở phân khúc xe nhỏ hơn, đó là Jolion tại Việt Nam, đây là mẫu SUV cỡ B nhưng cũng sở hữu hệ thống Hybrid nhưng có giá bán 669 - 719 triệu đồng và M6 có giá dự kiến 595 triệu đồng, được kỳ vọng sẽ mang lại doanh số tốt hơn cho hàng xe Trung Quốc trong thời gian tới.