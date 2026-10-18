Tôn Bằng vừa bị bắt, 2 con trai từng đứng về phía Hằng Du Mục năm nào giờ ra sao?

Từ những người từng sống chung dưới một mái nhà, Nhất Dương và Dịch Dương dần có cuộc sống riêng sau khi cuộc hôn nhân của cha và mẹ kế kết thúc.

Tôn Bằng, chồng cũ Hằng Du Mục, vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Vụ án liên quan đến 28.794 kg táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục” được phát hiện tại kho của Công ty Dịch Dương do Tôn Bằng làm đại diện pháp luật.

Giữa thông tin mới, hai cái tên Nhất Dương và Dịch Dương cũng được nhiều người nhắc lại. Đây là hai con trai riêng của Tôn Bằng với người vợ trước, từng có mối quan hệ khá đặc biệt với Hằng Du Mục trong thời gian cô chung sống với cha của họ.

Gia đình từng hạnh phúc

Tôn Bằng và Hằng Du Mục kết hôn năm 2019, có hai con trai chung. Trước đó, Tôn Bằng đã có hai con trai riêng là Nhất Dương, sinh năm 2000, và Dịch Dương, sinh năm 2007. Trong quá trình sống cùng nhau, Hằng Du Mục từng dành nhiều tình cảm cho hai con riêng của chồng và xem các cậu như những người con trong gia đình.

Đặc biệt, Dịch Dương từng xuất hiện trong câu chuyện hôn nhân của Hằng Du Mục vào tháng 8/2024. Khi mâu thuẫn giữa Hằng và Tôn Bằng trở nên căng thẳng, Dịch Dương được cho là đã đứng ra bảo vệ mẹ kế và bị thương. Hằng Du Mục khi đó đăng hình ảnh cậu bé bị thương, đồng thời viết rằng từ nay gia đình cô có “4 đứa con trai”. Tuy nhiên, chi tiết về nguyên nhân cụ thể của vết thương cần được nhìn nhận theo những gì các bên đã công khai, không nên khẳng định thêm ngoài nguồn tin.

Sau khi Hằng Du Mục và Tôn Bằng ly hôn vào tháng 8/2024, Nhất Dương và Dịch Dương được cho là đã lựa chọn ở cùng Hằng Du Mục và hai em trai. Thời điểm đó, hình ảnh hai cậu xuất hiện cùng mẹ kế tại Việt Nam từng nhận được nhiều sự chú ý.

2 con trai của Tôn Bằng rất yêu quý mẹ kế

Mối quan hệ này tiếp tục được nhắc đến sau khi Hằng Du Mục vướng vòng lao lý vào năm 2025. Khi đó, Tôn Bằng cho biết anh sẽ đưa hai con trai chung về Trung Quốc chăm sóc, đồng thời nói Nhất Dương và Dịch Dương đã trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân. Trong khi đó, anh trai Hằng Du Mục từng đăng lại một đoạn clip đi cùng hai cậu con trai riêng của Tôn Bằng, kèm lời nhắn: “Đừng lo lắng. Con không cô đơn đâu. Chúng ta là gia đình”. Đáng chú ý, đoạn clip này thực tế được quay từ tháng 10/2024 chứ không phải thời điểm bài đăng năm 2025.

Từ những người từng sống chung dưới một mái nhà, Nhất Dương và Dịch Dương dần có cuộc sống riêng sau khi cuộc hôn nhân của cha và mẹ kế kết thúc. Cả hai từng xuất hiện trong các hoạt động cùng gia đình Hằng Du Mục, nhưng những thông tin gần đây về đời sống cá nhân của họ không nhiều.

Trong khi đó, Tôn Bằng hiện tiếp tục vướng một vụ án mới tại Việt Nam. Việc hai con trai từng có thời gian đứng về phía Hằng Du Mục nay được nhắc lại không phải vì một diễn biến mới liên quan trực tiếp đến các cậu, mà bởi họ từng là một phần đáng chú ý trong cuộc hôn nhân nhiều biến động của Tôn Bằng và Hằng Du Mục.