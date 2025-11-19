Tôn Bằng lên tiếng về Hằng Du Mục sau khi nghe lời khai tại tòa

Ngày 19/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa dối khách hàng", liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), với sự tham gia của Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và YouTuber Quang Linh Vlogs. Sau 6 tháng xảy ra sự việc, những diễn biến trong phiên toà này đều thu hút sự chú ý của công chúng.

Tại phiên tòa, lời khai đầu tiên của Hằng Du Mục cho biết nơi sinh của mình tại Trung Quốc, địa chỉ thường trú tại Vĩnh Phúc (cũ), nơi ở trước khi bị bắt ở quận Gò Vấp (cũ, nay là phường Thông Tây Hội) - TP.HCM.

Lời khai đầu tiên của Hằng Du Mục (Clip: Di Anh)

Trình độ học vấn 12/12. Hiện tại bị cáo đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Về tình trạng hôn nhân, Hằng Du Mục cho biết mình đã có chồng tên là Tôn Ngọc Bằng và 2 con nhỏ. Con lớn sinh năm 2020 và con nhỏ sinh năm 2024. Theo cáo trạng, Hằng Du Mục và chồng đã ly hôn từ tháng 8/2024 và đã có quyết định của tòa án.

Sau khi chia sẻ này của Hằng Du Mục được đăng tải lên các nền tảng MXH, Tôn Ngọc Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục đã để lại bình luận phản hồi ngay bên dưới clip này bằng tiếng Trung Quốc, tạm dịch như sau:

“Khi ở bên tôi, ngay từ đầu tôi đã biết làm người nổi tiếng trên mạng thì nhất định phải chú ý đến chất lượng sản phẩm mình mang đi quảng bá. Tuyệt đối đừng vì lợi ích mà lừa dối fan! Hình ảnh gây dựng khó khăn lắm, không thể vì tiền mà đánh đổi hết! Tôi luôn nhấn mạnh rằng, bất kể kiếm được bao nhiêu thì nhất định cũng phải đảm bảo chất lượng sản phẩm và dùng loại tốt nhất”.

Tạm dịch từ bình luận từ tài khoản của Tôn Bằng (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, tại phiên tòa, Hằng Du Mục cũng thừa nhận sai sót, “Để dẫn đến những sự việc như này, bản thân bị cáo rất hối hận về những việc đó”.

Trước câu hỏi của chủ tọa về việc nếu biết trước bảng thành phần giống kết quả giám định, bị cáo có thực hiện hành vi quảng bá theo kịch bản không, Hằng Du Mục cho biết: “Nếu bị cáo biết thì chắc chắn sẽ không làm vì bị cáo cùng các KOL khác cũng mất rất nhiều năm để xây dựng một sự uy tín nhất định. Bị cáo sẽ không dùng uy tín của mình để đánh đổi”.

Bị cáo cũng thừa nhận việc phải biết về bảng thành phần sản phẩm cũng bao gồm trách nhiệm của bản thân với cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt.

Hằng Du Mục tại phiên tòa (Ảnh: Viết Thanh)

Cũng trong sáng ngày 19/11, Nhất Dương và Dịch Dương - 2 con riêng của Tôn Bằng đã có mặt tại khu vực diễn ra phiên tòa để theo dõi, chờ kết quả sơ thẩm. Đi cùng với Nhất Dương và Dịch Dương có bố và anh em trai của Hằng Du Mục.