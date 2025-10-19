Tomahawk thực sự tấn công ở tầm xa bao nhiêu - 2500 km hay chỉ 1300 km?

Trong các tài liệu về tên lửa hành trình Tomahawk, tầm bay của chúng thường được đề cập hoàn toàn khác nhau. Thông thường nhất là đạn có thể bay xa tới 2.500 km. Một con số ít phổ biến hơn là 1.600 km, nhưng cũng có dữ liệu cho rằng chỉ khoảng 1.700 km, hoặc thậm chí là 1.300 km.

Và tất nhiên, thông số tầm bắn quyết định rất lớn đến số lượng mục tiêu mà những tên lửa này có thể tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga khi triển khai từ Ukraine, nếu loại đạn tầm xa này cuối cùng được cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Con số 2.500 km về mặt chính thức là đủ để vươn tới những vùng xa xôi của Liên bang Nga, nhưng 1.300 km làm giảm nhu cầu về phần "châu Âu" của Nga theo nghĩa địa lý, nơi mà phần lớn các cơ sở chiến lược đều tọa lạc.

Theo trang Defense Express, việc làm rõ vấn đề tầm bay của Tomahawk là hoàn toàn hợp lý và họ đưa ra câu trả lời ngay lập tức - trong các phiên bản hiện tại của tên lửa hành trình này, tầm bay ở mức 1.600 km.

Một số nhầm lẫn đã nảy sinh do thực tế là Tomahawk, vốn đã được đưa vào biên chế từ năm 1983, đã trải qua nhiều lần nâng cấp trong thời gian này và những phiên bản khác nhau của tên lửa có tầm bay chênh lệch rất lớn.

Tầm bay của tên lửa Tomahawk trong các phiên bản khác nhau.

Hiện tại phiên bản mới nhất của Tomahawk là Block V, xuất hiện vào năm 2021, và Block IV lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2006, cũng rất đáng chú ý. Tất nhiên trước đó là Block III, được sản xuất từ năm 1993. Nhưng Block II xuất hiện gần như ngay sau khi Tomahawk được đưa vào biên chế, cụ thể là năm 1984.

Đồng thời, tầm bắn tối đa 2.500 km của tên lửa Tomahawk chỉ đạt được ở phiên bản đầu tiên TLAM-N và TLAM-A Block II (1984). Đây cũng là những lựa chọn cho đầu đạn hạt nhân W80.

Lý do tại sao các phiên bản tên lửa hành trình này lại có tầm bắn xa như vậy được giải thích khá đơn giản - trọng lượng của đầu đạn hạt nhân W80 chỉ 130 kg. Nó nhẹ hơn nhiều lần so với đầu đạn thông thường (khoảng 450 kg), nghĩa là tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu.

Còn đối với tên lửa Tomahawk TLAM-N và Tomahawk Block II TLAM-A, cần phải sử dụng thì quá khứ. Bởi vì vào năm 2010, theo thông tin hiện có, tất cả phiên bản hạt nhân đã bị loại biên.

Thậm chí trước đó vào năm 1991, để tuân thủ Hiệp ước INF, biến thể tên lửa BGM-109G Gryphon trên mặt đất, vốn cũng mang đầu đạn hạt nhân, đã bị phá hủy.

Nghĩa là hiện tại không tên lửa Tomahawk nào có tầm bắn 2.500 km, ít nhất là theo thông tin chính thức. Và tất cả các phiên bản hạt nhân đã được định dạng lại thành biến thể thông thường, với trọng lượng đầu đạn ban đầu là 454 kg. Do đó, tầm bắn của phiên bản phi hạt nhân Block II đã giảm xuống còn 1.300 km.

Ở Block III (phiên bản năm 1993), trọng lượng đầu đạn đã được giảm bớt. Ít nhất là trong tuyên bố chính thức, McDonnell Douglas báo cáo rằng biến thể này, vốn được trang bị định vị vệ tinh, có "đầu đạn đơn nhất cải tiến".

Đầu đạn này nhỏ hơn loại ban đầu nặng 454 kg nhưng "vẫn có cùng lực sát thương, đồng thời cho phép tên lửa mang được nhiều nhiên liệu hơn".

Còn tên lửa Tomahawk Block III TLAM-C với đầu đạn đơn, tầm bắn được công bố là 1.700 km. Nhưng ở phiên bản mang đầu đạn chùm, tên lửa Tomahawk Block III TLAM-D với 166 quả bom nhỏ hiệu ứng kết hợp, tầm bắn chỉ còn 1.300 km.

Ngoài ra tên lửa Tomahawk mang đầu đạn chùm không còn tồn tại nữa; chúng cũng đã được hoán cải thành đầu đạn đơn. Về phần tên lửa Tomahawk Block III TLAM-C, Hải quân Hoa Kỳ dự kiến sẽ sớm cho ngừng hoạt động và tiêu hủy chúng.

Ngay cả trong phiên bản Block IV (2006), bổ sung khả năng lập trình lại trong khi bay bằng kênh dữ liệu hai chiều vệ tinh và hệ thống dẫn đường tốt hơn, tầm bắn đã giảm xuống còn 1.600 km. Đồng thời, trọng lượng chính thức của đầu đạn được liệt kê là 1.000 pound - 454 kg.

Tomahawk Block V (2021) thực tế có thêm hai phiên bản phụ. Block Vb dùng cho mục đích tấn công mặt đất và có cùng tầm bắn 1.600 km, nhưng mang đầu đạn đơn đa chức năng mới, với khả năng tấn công hiệu quả nhiều mục tiêu khác nhau.

Block Va là phiên bản chống hạm được cho là có hệ thống dẫn đường radar chủ động - thụ động và có thể bị giảm tầm bắn.

Do đó xét đến mọi khía cạnh, nếu chúng ta nói về Tomahawk cho Ukraine, thì lựa chọn khả thi duy nhất là có được tên lửa hành trình với tầm bắn 1.600 km, hoặc nếu Mỹ chưa sử dụng hết Block III thì con số sẽ là 1.700 km.