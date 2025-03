Tôm Việt xuất khẩu tăng mạnh, ngành tỷ USD bước vào cách mạng xanh

Nhận định trên được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) - Phùng Đức Tiến đưa ra tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế công nghệ ngành tôm Việt Nam - Vietshrimp 2025, ngày 26/3, tại Cần Thơ .

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (áo trắng) cùng đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm tại hội chợ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá, trong 2 thập kỷ qua, ngành tôm luôn giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. Cộng đồng ngành tôm đã nỗ lực không ngừng để con tôm Việt Nam trở thành một trong những mặt hàng chủ lực xuất khẩu, đưa Việt Nam thành một trong những quốc gia cung cấp tôm hàng đầu thế giới, chiếm 13-14% tổng giá trị xuất khẩu tôm toàn cầu. Việt Nam cũng được đánh giá có công nghệ chế biến tôm hiện đại nhất.

Năm 2024, ngành tôm Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu trên 4 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2023, dù còn nhiều khó khăn, thách thức .

Năm nay, dù dự báo xuất khẩu tôm của Việt Nam còn nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế thế giới phục hồi chậm, chi phí đầu vào tăng; áp lực cạnh tranh, yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng cao, phòng vệ thương mại, xung đột kéo dài...

“Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi 2 tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm đạt hơn 542 triệu USD, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước. Điều này có được từ sự phục hồi của một số thị trường chính như Mỹ, Nhật Bản, EU... Do đó, việc triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, tận dụng tốt chính sách của các thị trường là cơ hội cho tôm Việt bứt phá trong năm nay”, Thứ trưởng Tiến nhận định.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam - cho biết, sự tăng trưởng của ngành tôm có phần từ kết quả ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong nuôi và chế biến tôm. Tuy nhiên, việc mở rộng các mô hình nuôi tôm lại tạo áp lực lên môi trường tự nhiên, khiến chất lượng môi trường vùng nuôi đi xuống.

Theo ông Thắng, chuyển dịch sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn là yêu cầu với doanh nghiệp thủy sản, nhằm đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi từ quy định, luật lệ, tiêu chuẩn về môi trường nước nhập khẩu.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Cả nước hiện có hơn 750.000ha nuôi tôm, trong đó có trên 200.000ha nuôi tôm theo hướng hữu cơ, sinh thái, nuôi kết hợp như tôm rừng, tôm lúa... đã tỏ rõ ưu thế tại nhiều thị trường lớn và khó tính.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm, ngành tôm đang bước vào giai đoạn cách mạng xanh, chuyển đổi từ truyền thống sang sản xuất bền vững, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. "Mục tiêu ngành tôm hướng đến không chỉ tập trung vào sản lượng, còn ưu tiên chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo ra giá trị gia tăng bền vững. Với sức mạnh đồng lòng, năm nay, kim ngạch xuất khẩu tôm sẽ đạt từ 4 - 4,3 tỷ USD”, ông Tiến nói.