Tóm tắt vụ trùng người yêu ở Nhật đang viral khắp MXH: Xuất hiện nhiều tập, dân mạng đặt nghi vấn

Cô gái bị bắt ghen ngay tại vườn hoa cải dầu gây xôn xao.

Mới đây, một vụ bắt ghen được cho là xảy ra tại vườn hoa cải dầu ở Nhật Bản bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội. Khoảng 8 phần clip ghi lại màn đối chất giữa một cô gái và hai người đàn ông liên tục được chia sẻ, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Với nhiều tình tiết bất ngờ, không ít người còn ví diễn biến của vụ việc "như phim".

Những từ khóa như "bắt ghen ở vườn hoa Nhật Bản", "trùng người yêu ở Nhật"... nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên TikTok. Clip các phần bắt ghen thu về hàng trăm nghìn lượt xem. Trên Facebook, tại một hội nhóm hẹn hò và kết nối cộng đồng người Việt ở Nhật Bản với hơn 68N thành viên, câu chuyện cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, truy tìm danh tính.

Vụ việc lọt top tìm kiếm trên TikTok.

Rất nhiều người đang tìm kiếm, tò mò về diễn biến vụ bắt ghen này.

Đến thời điểm hiện tại, thực hư vụ việc vẫn chưa được xác minh, nhiều người cũng đang đặt nghi vấn, không rõ đây là câu chuyện có thật hay diễn xuất. Song sức hút của câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo những đoạn clip đang lan truyền, nhân vật nữ (tạm gọi là T.) đang hẹn hò tại vườn hoa cải dầu với một người đàn ông tên (tạm gọi là A.). Trong lúc cả hai đang chụp ảnh cho nhau thì bất ngờ có một người đàn ông khác (tạm gọi là B.), tiến đến và tự nhận mình mới là bạn trai của T.

Từ đây, màn đối chất giữa ba người chính thức bắt đầu, mở ra tình huống "trùng người yêu".

Trước tình huống cả hai người đàn ông đều nhận là bạn trai của mình, T. liên tục im lặng và lúng túng, không đưa ra được lời giải thích rõ ràng.

Sau khi bị gặng hỏi, T. cho biết cô và B. đã chia tay, không còn sống cùng nhau nên việc tìm hiểu người mới là điều bình thường. Tuy nhiên, B. lập tức phủ nhận thông tin này và khẳng định cả hai chỉ mới dừng lại được vài ngày.

Ở chiều ngược lại, T. lại giải thích với A. rằng trong khoảng thời gian cả hai xảy ra mâu thuẫn, cô mới quen B..

Clip các phần bắt ghen thu về lượt xem cao, netizen rôm rả bàn luận. Ảnh: MXH.

Cuộc nói chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi hai người đàn ông lần lượt đưa ra mốc thời gian quen biết với cô gái.

Theo đó, A. cho biết anh bắt đầu hẹn hò với T. từ tháng 5/2025. Trong khi đó, B. nói mình quen T. từ tháng 8/2025 và còn cho biết đang giữ nhiều hình ảnh, video ghi lại những lần cả hai đi chơi cùng nhau để làm bằng chứng trong suốt nhiều tháng liền.

Trước những chất vấn liên tiếp, T. chỉ liên tục nói muốn được nói chuyện riêng với cả hai người. Tuy nhiên, khi được yêu cầu giải thích rõ sự việc, cô liên tục vòng vo, không đưa ra được câu trả lời cụ thể, rồi bỏ chạy.

Hiện chưa rõ thực hư vụ việc cũng như ai đúng, ai sai. Dù vậy, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng cũng bắt đầu xuất hiện, cho rằng ngoài A. và B., T. còn có những mối quan hệ khác, thậm chí đã có chồng và con ở Việt Nam. Tuy nhiên, những thông tin này hiện vẫn chỉ xuất phát từ mạng xã hội và chưa có bất kỳ xác nhận nào từ người trong cuộc.