Tóm gọn trùm ma túy dùng dao nhọn chống trả cảnh sát

Đại uý Công an kể chuyện đập vỡ kính xe khống chế "trùm" ma tuý Trùm ma túy vùng biên bị bắt cùng 3 khẩu súng Hành trình bắt giữ trùm ma túy đất Cảng khi đang giao dịch 44 bánh heroin

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vừa phá án thành công, chặt đứt mắt xích trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Già Rả Lồng (SN 1978), trú tại bản Huồi Xai, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cầm đầu.

Đối tượng Già Rả Lồng tại cơ quan điều tra.

Qua công tác bám, nắm địa bàn, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây chuyên mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng Già Rả Lồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Với bản tính cáo già, lọc lõi, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng này hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Để phòng tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng, trong quá trình liên lạc, trao đổi mua bán “hàng”, các đối tượng thường xuyên thay đổi điện thoại và số điện thoại, thay đổi liên tục phương tiện đi lại và địa điểm giao dịch…

Ngày 24/2, nhận được nguồn tin Già Rả Lồng đang chuẩn bị thực hiện giao dịch ma túy với một đầu nậu, Ban Chuyên án quyết định phá án.

Vào khoảng 13h cùng ngày, Lồng đang tập trung giao ma túy và kiểm đếm tiền, các mũi trinh sát thuộc Ban Chuyên án phối hợp với Đồn Biên phòng Na Ngoi ập vào bắt giữ. Bất ngờ bị vây bắt, Già Rả Lồng dùng dao nhọn chống trả quyết liệt.

Sau quá trình vật lộn, giằng co, lực lượng chức năng đã quật ngã, khống chế thành công Lồng, không có cán bộ nào bị thương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 40 gam heroin, 200 viên ma tuý tổng hợp, 1 con dao nhọn và 1 chiếc điện thoại di động. Riêng đối tượng “đầu nậu”, lợi dụng tình hình hỗn loạn đã tẩu thoát.