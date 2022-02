Tóm gọn nhóm đối tượng giết người trên đường chạy trốn

Theo đó, vào chiều 17-2, Cục CSGT Bộ Công an đã thông tin về vụ việc bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ án giết người đang trên đường bỏ chạy.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đề nghị của Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh về việc phối hợp bắt giữ các nghi phạm trong một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Nhóm này đang di chuyển từ TP Hồ Chí Minh trên tuyến Quốc lộ 1A, hướng TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, bằng ôtô bán tải, nhãn hiệu Chevrolet Colorado, màu đỏ, biển số 51D-406.80.

Các đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh và CSGT tỉnh Khánh Hòa phối hợp bắt giữ chiều 17-2

Ngay lập tức, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Trạm CSGT Ninh Hòa triển khai các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng đón lõng bắt giữ các nghi phạm. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, tổ trinh sát CSGT đã xác minh được phương tiện và triển khai dừng phương tiện, vây bắt toàn bộ các nghi phạm tại Km 1413, Quốc lộ 1A.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ gồm: Châu Đức Minh Luân, sinh năm 1992, trú tại quận Bình Tân; Nguyễn Hoàng Duy Khương, sinh năm 2005; Nguyễn Đình Phong, sinh năm 1996 và Đào Minh Trúc, sinh năm 1991, cùng trú tại phường 11, quận Bình Thạnh.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, nhóm đối tượng này (cùng một số đối tượng khác) đã gây ra vụ án mạng tại quán karaoke trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh vào đêm 16-2. Theo thông tin ban đầu, lúc 23h45 ngày 16-2, một nhóm người sử dụng hung khí đuổi chém một thanh niên tại khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh.

Một thanh niên bị chém trọng thương đã bỏ chạy vào trong quán karaoke L.K.S (đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh) cầu cứu. Nhân viên trong quán đã chạy ra can ngăn. Nhóm đối tượng trên sau đó tiếp tục cầm hung khí xông vào quán karaoke truy tìm nam thanh niên bị thương. Không tìm được người, nhóm đối tượng này chửi bới, đe dọa quản lý và nhân viên quán karaoke.

Lúc này, anh K. (quản lý quán karaoke) đứng ra khuyên can thì bị một đối tượng chém bị thương. Thấy vậy, anh P.Đ.T.N., sinh năm 1989, ngụ TP Thủ Đức, nhân viên quán karaoke, đã vào can ngăn và bị nhóm đối tượng này dùng hung khí chém gục trong quán.

Chiếc xe bán tải các đối tượng dùng để trốn chạy và bị bắt giữ tại Khánh Hòa

Nhân viên trong quán karaoke đã dùng bình cứu hỏa xịt vào nhóm đối tượng để giải vây cho anh N. Đồng thời, một số khách trong quán karaoke tìm cách ra về cũng bị nhóm đối tượng trên chém trúng tay, trúng mũ bảo hiểm.

Khi mọi người hô hào báo Công an, nhóm đối tượng trên mới lên xe bỏ đi. Anh P.Đ.T.N. và K. cùng nam thanh niên bị truy đuổi và một vị khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh N. đã không qua khỏi.



Công an quận Bình Thạnh sau đó đã trích xuất camera, xác định nhân dạng của các đối tượng và tổ chức truy xét và phối hợp CSGT tỉnh Khánh Hòa để bắt giữ 4 đối tượng trên đường bỏ trốn.