"Tóm gọn" mỹ nhân showbiz dát đồ hiệu, cùng chồng sĩ quan đặc công đi sắm ôtô mới hơn nửa tỷ đồng

Chiếc xe mới này sẽ được chồng quân nhân của mỹ nhân showbiz sử dụng.

Ngày 5/9, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp Trương Hinh Dư và ông xã sĩ quan đặc công Hà Tiệp tại một cửa hàng xe năng lượng mới ở Quảng Đông (Trung Quốc). Cả hai được trông thấy cùng nhau ngắm nghía, thảo luận về một mẫu ôtô điện SUV có giá khoảng 150.000 NDT (khoảng 550 triệu đồng). Chiếc xe mới này sẽ được Hà Tiệp lái đi dạy học. Nhìn cách Hà Tiệp chăm chú xem từ ngoại hình đến nội thất, có thể thấy anh khá hài lòng với mẫu xe này.

Trong khi đó, Trương Hinh Dư chỉ đứng một bên vừa uống trà sữa, vừa lặng lẽ quan sát chồng. So với chiếc ôtô điện giá hơn nửa tỷ, diện mạo của minh tinh Cbiz mới là điều khiến người qua đường chú ý nhất. Đi xem xe cùng chồng, nữ diễn viên diện một chiếc áo ba lỗ không tay phối cùng chân váy siêu ngắn, để tóc xoăn sóng lớn buông xõa. Dù sắp bước sang tuổi 40, Trương Hinh Dư vẫn giữ được diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc. Làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon thả cùng đôi chân dài của nữ diễn viên qua ảnh cam thường nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Theo tờ Sohu, nhìn qua, Trương Hinh Dư không hề ăn diện cầu kỳ khi xuất hiện trên phố. Tuy nhiên, giá trị thực tế của set đồ của mặc lại chẳng hề "bình dân". Chiếc túi hàng hiệu mà nữ diễn viên đeo trên vai có giá khoảng 41.000 NDT (khoảng 150 triệu đồng), trong khi đôi guốc cô đi dưới chân lại có giá 7.500 NDT (khoảng 27,5 triệu đồng).

Trương Hinh Dư và ông xã quân nhân bị bắt gặp đi sắm xe mới. Clip: Xiaohongshu.



Đi xem xe cùng chồng, nữ diễn viên lựa chọn phong cách khá đơn giản với áo ba lỗ phối cùng chân váy siêu ngắn, khoe đôi chân dài. Mái tóc xoăn sóng lớn buông xõa càng tôn lên vẻ nữ tính, quyến rũ của người đẹp. Ảnh: Sina.

Trương Hinh Dư ăn diện không quá cầu kỳ khi xuống phố, nhưng thực tế set đồ của cô có giá không hề rẻ. Chiếc túi hiệu của nữ diễn viên có giá 41.000 NDT (khoảng 150 triệu VNĐ), còn đôi guốc là 7.500 NDT (khoảng 27,5 triệu VNĐ). Ảnh: Sina.

Hà Tiệp với xuất thân là một quân nhân ưu tú, mang vẻ điềm đạm, chính trực và đáng tin cậy. Khí chất của anh gần như đối lập hoàn toàn với sự hào nhoáng, ồn ào của giới giải trí. Thu nhập của chồng không quá cao, nhưng Trương Hinh Dư có tiền và cũng có khả năng tự kiếm tiền. Nữ diễn viên từng chia sẻ điều cô cần ở một người đàn ông không phải tiền, mà là tình yêu, sự tôn trọng và cảm giác an toàn. Trương Hinh Dư mong muốn lúc cô buồn có người an ủi, lúc đau khổ có người ở bên, khi làm việc đến khuya có người chờ đợi và lúc đi nghỉ dưỡng có người đồng hành.

Cuộc hôn nhân của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp khá kín tiếng. Hai người hiếm khi cố tình xây dựng hình tượng vợ chồng ngọt ngào hay liên tục xuất hiện trên các chương trình để hâm nóng tên tuổi. Thay vào đó, họ biến những khoảnh khắc đời thường thành niềm hạnh phúc giản dị. Khi có thời gian rảnh, hai vợ chồng cùng nhau đi du lịch, khám phá những vùng đất mới và tận hưởng thế giới rộng lớn. Được biết, Trương Hinh Dư và Hà Tiệp có một cô con gái sau khi kết hôn nhưng cả hai chưa bao giờ công khai hình ảnh của con.

Minh tinh Cbiz và chồng sĩ quan đặc công có hôn nhân ngọt ngào, viên mãn. Ảnh: Sina.

Trương Hinh Dư sinh năm 1987, cô bước vào làng giải trí với danh xưng “bản sao của” Phạm Băng Băng nhờ ngoại hình sắc sảo na ná đàn chị. Nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ.

Thế nhưng trớ trêu thay, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư lại không nổi bật bằng… chuỗi ồn ào đời tư kéo dài nhiều năm. Từ những lời đồn “ăn chơi”, phong cách gợi cảm gây tranh cãi cho đến các cuộc tình đầy sóng gió, cái tên Trương Hinh Dư từng gắn với hai chữ thị phi. Trong mắt công chúng khi ấy, cô là hình mẫu “gái hư” chính hiệu của Cbiz - đẹp, nổi tiếng nhưng tai tiếng cũng nhiều không kém.

Trương Hinh Dư là mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Ảnh: Sina.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, khi Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan điển trai Hà Tiệp chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Khi ấy, nàng là nữ minh tinh có phần lề mề, thường xuyên bị vị sĩ quan nghiêm khắc nhắc nhở từ tác phong đến mái tóc. Chính từ những lần “chỉnh đốn” ấy, Trương Hinh Dư quyết tâm thay đổi bản thân, thậm chí nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc đã nuôi suốt 5-6 năm.

Từ ánh nhìn ban đầu có phần khắt khe, Hà Tiệp dần bị lay động bởi sự cố gắng và tính cách kiên định của nữ diễn viên. Và rồi câu chuyện tình giữa một minh tinh với một quân nhân đã bước ra đời thực với tình tiết không khác gì kịch bản phim ngôn tình.

Trương Hinh Dư - Hà Tiệp phải lòng nhau qua show thực tế Kỳ Binh Thần Khuyển. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Sohu