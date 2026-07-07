"Tóm gọn" chủ tịch showbiz và nàng thơ H.T đưa con trai đi chơi, ngoại hình quý tử thành tâm điểm

Con trai của cặp đôi này tên ở nhà là Win và có diện mạo vô cùng đáng yêu.

Ngày 7/7, tờ 163 đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đạp xe đưa con trai đầu lòng ra ngoài đi chơi. Trong ảnh, siêu mẫu Victoria's Secret ăn mặc tối giản, năng động với áo phông trắng ôm dáng kết hợp quần dài màu đen, đeo balo đen và đội mũ lưỡi trai. Dù chỉ diện những món đồ cơ bản, Hà Tuệ vẫn toát lên thần thái của một siêu mẫu hàng đầu. Vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng nổi bật khiến cô như "phát sáng" ngay cả trong ảnh chụp vội của người qua đường. Trong khi đó, Trần Vỹ Đình theo đuổi phong cách đường phố trẻ trung. Anh đảm nhận nhiệm vụ đèo con trai.

Cặp sao thong thả đạp xe, vừa tận hưởng gió trời vừa dạo phố với tâm trạng vô cùng thư thái, không hề vội vã. Là hai ngôi sao sở hữu ngoại hình nổi bật hơn người, họ gần như không thể tránh khỏi việc bị người qua đường nhận ra. Tuy nhiên, cặp sao vẫn vui vẻ, thoải mái để mọi người chụp ảnh. Theo nguồn tin, quý tử đầu lòng của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình - bé Win, 10 tháng tuổi - có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu đến mức khiến người đối diện tan chảy, bụ bẫm. Đặc biệt, bé Win thừa hưởng làn da trắng mịn của mẹ Hà Tuệ. Con trai của cặp sao cũng được cho biết rất ngoan ngoan ngồi trên ghế trẻ em phía trước xe đạp của bố tài tử.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đạp xe đưa con trai ra ngoài chơi. Ảnh: Weibo.

Quý tử đầu lòng của cặp sao tên ở nhà là Win, đã được 10 tháng tuổi. Em bé có ngoại hình bụ bẫm, đáng yêu. Ảnh: Sina.

Trên MXH, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của gia đình Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ khiến ai cũng ngưỡng mộ và mong chờ họ sớm thông báo ngày tổ chức đám cưới thế kỷ. Hình ảnh cặp sao đạp xe chở con đi chơi trên phố được ví như cảnh phim ngôn tình bước ra ngoài đời thực. Sau khi loạt ảnh lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn được nhìn thấy gương mặt chính diện của bé Win để xem cậu bé giống bố hay mẹ nhiều hơn. Với nhan sắc nổi bật của cả Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ, không ít người tin rằng bé Win sau này sẽ trở thành một chàng trai cao ráo, điển trai.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cư dân mạng bắt gặp Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cùng đưa con ra ngoài. Mỗi khi không bận công việc, cả hai đều dành thời gian chăm sóc con trai thay vì giao hoàn toàn cho bảo mẫu hay nhân viên. Trước đây, tài tử từng chia sẻ anh thường tự mình đưa con đi khám sức khỏe định kỳ, cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của một người cha. Nhiều người vẫn cho rằng nghệ sĩ luôn có lịch trình dày đặc, rất khó cân bằng giữa công việc và gia đình, đặc biệt các ông bố thường dễ vắng mặt trong quá trình nuôi dạy con. Tuy nhiên, qua nhiều lần bị bắt gặp ngoài đời, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đều được nhận xét là những bậc phụ huynh rất có trách nhiệm. Khi làm việc thì hết mình, còn lúc rảnh lại dành gần như toàn bộ thời gian cho con.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình vẫn chưa tổ chức đám cưới dù đã có con chung. Ảnh: Sina.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ của mình. Dù vậy, công chúng vẫn rất ủng hộ chuyện tình cảm của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ. Họ kín đáo, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp "xứng đôi vừa lứa".

Vào tháng 3/2023, cặp sao được tiết lộ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Giữa tháng 8/2025, cặp sao gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành "em bé ngậm thìa vàng" hot nhất xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ.

Xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaa, Hà Tuệ tâm sự cô đã đối mặt với 90 ngày đau đớn, thậm chí gặp nguy hiểm tính mạng và phải phẫu thuật đến 2 lần khi sinh con đầu lòng. Theo siêu mẫu Victoria's Secret, 45 ngày sau ca sinh mổ, cô được phát hiện có cục máu đông ở tử cung, có thể gây nhiễm trùng băng huyết đe dọa tính mạng. Do gặp biến chứng hậu sản, cô phải lên bàn mổ khẩn cấp lần 2 và phải chịu đau đớn thêm 45 ngày nữa. Hai ca phẫu thuật khiến Hà Tuệ kiệt quệ sức khỏe, tâm trạng trở nên nhạy cảm quá mức do bị rối loạn nội tiết tố. Không chỉ vậy, cô còn suýt rơi vào trầm cảm vì gặp áp lực nuôi con khi em bé khóc không ngừng.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xác nhận có con chung vào năm ngoái. Quý tử của cặp sao lập tức gây sốt mạng xã hội với xuất thân ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời. Ảnh: Sina

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng). Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình "lác mắt" khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trần Vỹ Đình là "tổng tài ngoài đời thực" của Cbiz. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria's Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở "đêm thời trang sexy nhất hành tinh" (hơn 8 lần).

Hà Tuệ được mệnh danh là "Hà tiên cô" vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, 163