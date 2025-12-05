Tóm gọn "chồng yêu" của Hứa Quang Hán dạo chơi chợ Bến Thành, ăn vặt "hòa tan" như trai Việt thứ thiệt

Vào chiều ngày 4/12, mạng xã hội bất ngờ rộn ràng trước loạt ảnh Lâm Bách Hoành dạo chơi quanh chợ Bến Thành, TP.HCM. "Chồng yêu" của Hứa Quang Hán trong Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà diện trang phục đơn giản chuẩn du khách, hoàn toàn không kiểu cách ngôi sao. Tuy nhiên, gương mặt điển trai và thần thái phong cách của Lâm Bách Hoành vẫn khiến khán giả xuýt xoa.

Khác với nhiều ngôi sao ngoại quốc thường chỉ ghé thăm các nhà hàng sang trọng, Lâm Bách Hoành đã thử đủ món ăn vặt bình dân như chè, trái cây, hạt sấy. Nam thần xứ Đài không hề ngại ngùng ngồi xuống ngay giữa chợ, ăn chè 1 cách ngon lành như người bản địa. Sự giản dị và tinh thần "nhập gia tùy tục" của Lâm Bách Hoành đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả Việt.

Hành động này không chỉ giúp nam diễn viên trở nên gần gũi hơn mà còn quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch thân thiện, sôi động của TP.HCM. Lâm Bách Hoành một lần nữa chứng minh anh là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, thân thiện và luôn sẵn lòng hòa nhập với văn hóa nơi mình đặt chân đến, củng cố thêm tình yêu của người hâm mộ dành cho anh. Màn dạo chơi Chợ Bến Thành và ăn vặt "hòa tan" với văn hóa địa phương của Lâm Bách Hoành chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của fan Việt trong năm nay!

Lâm Bách Hoành thoải mái ăn chè ở chợ Bến Thành (Ảnh: Hóng hớt showbiz)

Nhờ vóc dáng cao lớn và vẻ mặt điển trai, anh dễ dàng nổi bật giữa đám đông (Ảnh: Hóng hớt showbiz)

"Chồng yêu" của Hứa Quang Hán còn ghé qua nhiều gian hàng khác như trái cây, hạt sấy, đồ lưu niệm (Ảnh: Hóng hớt showbiz)

Nam thần xứ Đài thích thú với hàng trái cây rong ven đường (Ảnh: Hóng hớt showbiz, Tuyết Bích Collection)

Anh mua măng cụt rồi vui vẻ chụp ảnh (Ảnh: Tuyết Bích Collection)

Lâm Bách Hoành sinh năm 1988, được biết đến với khả năng hóa thân đa dạng, từ lãng mạn đến hài hước và bi kịch, cùng nụ cười ấm áp. Anh bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng khẳng định mình không chỉ trong lĩnh vực ca hát mà còn trên màn ảnh rộng, với bước ngoặt lớn là vai diễn trong At Cafe 6 (2016), đã giúp anh giành được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã danh giá.

Vai diễn đưa tên tuổi Lâm Bách Hoành vươn ra toàn châu Á và chiếm trọn tình cảm của khán giả chính là Mao Mao trong Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà. Màn kết hợp của Lâm Bách Hoành và Hứa Quang Hán đạt thành công bùng nổ với doanh thu đạt hơn 360 triệu Đài tệ, trở thành một trong những siêu phẩm ăn khách nhất thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Vai Mao Mao còn đem về cho Lâm Bách Hoành đề cử Ảnh đế thứ hai tại Kim Mã, cũng như đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 25.

Lâm Bách Hoành là nam thần đình đám xứ Đài

Anh có sự kết hợp ăn ý cùng Hứa Quang Hán trong Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà

Nguồn: Facebook