"Tóm gọn" Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh tái hợp, thái độ "quay ngoắt 180 độ" sau 4 năm ly hôn

Ngày 26/1, Sohu đưa tin paparazzi đã ghi lại được những hình cực hiếm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy hậu ly hôn. Họ vừa gặp gỡ và đưa bé Tiểu Hải Miên đi chơi ở Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc) vào dịp sinh nhật quý tử. Đây là lần hiếm hoi cặp sao xuất hiện bên nhau sau hơn 4 năm ly hôn. Do đó, mối quan hệ của họ nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Trên MXH Weibo, từ khóa liên quan đến cuộc tái hợp của cặp đôi đứng top 1 hot search, với hơn 60 triệu lượt xem.

Theo cánh săn ảnh, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh tuy ít trò chuyện với nhau, nhưng cư xử lịch sự. Trước khi rời đi, Angelababy còn chủ động đưa túi đồ cho Huỳnh Hiểu Minh xách, rồi cùng con trai tạm biệt chồng cũ. Mối quan hệ của họ được cho biết hòa hợp, bớt xa cách hơn trước đây rất nhiều. Còn nhớ vào năm 2024, khi cùng nhau đưa con trai đi chơi, cặp sao mặt nặng như chì, không mấy vui vẻ. Cả hai không ai tương tác, nói chuyện với ai dù đứng cạnh nhau. Thậm chí, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh luôn giữ khoảng cách với đối phương.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đưa con trai Tiểu Hải Miên đi chơi. Đây là lần hiếm hoi cặp sao xuất hiện bên nhau hậu ly hôn. Nguồn: Weibo.

Angelababy đưa đồ cho Huỳnh Hiểu Minh xách giúp. Màn tương tác gần của cặp sao nhận được sự chú ý lớn. Ảnh: Weibo.

Mối quan hệ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh hiện tại không còn xa cách, căng thẳng như trước. Ảnh: Sina.

Thái độ quay ngoắt 180 độ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh với nhau gây bàn tán trong dư luận. Theo nhận định của Sohu, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy có lẽ đã bớt căng thẳng, hóa giải được nhiều khúc mắc hậu ly hôn để cùng nhau làm tròn trách nhiệm của 1 người cha, người mẹ với con trai Tiểu Hải Miên.

Sau khi ly hôn, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đều chăm con riêng biệt. Đặc biệt, mỗi lần Angelababy muốn đón con về nhà đều do mẹ chồng cũ hoặc trợ lý Huỳnh Hiểu Minh đưa đến. Tuy nhiên, kể từ khi minh tinh Hong Kong "ngã ngựa" vì dính bê bối cấm sóng và chồng cũ có con với bạn gái mới Diệp Kha, Angelababy đã đón con từ nhà nội về chăm sóc.

Cặp sao hạng A giữ nguyên tắc kín tiếng đời tư, không nói xấu nhau để quý tử Tiểu Hải Miên lớn lên trong môi trường lành mạnh. Ảnh: Weibo.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức ly hôn vào tháng 1/2022, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Cặp sao rạn nứt từ năm 2018. Họ âm thầm làm thủ tục ly hôn năm 2021. Sau khi đường ai nấy đi, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh cùng nhau chia sẻ việc nuôi con. Cặp sao đề ra 3 điều khoản để vụ chia tay diễn ra êm đẹp, không gây thêm tổn thương cho con trai Tiểu Hải Miên là không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Sau khi đường ai nấy đi, họ cắt đứt liên hệ, huỷ kết bạn và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến nhau trên mạng xã hội.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng dứt khoát cắt đứt quan hệ tình cảm, thậm chí không muốn dây dưa làm bạn với đối phương sau khi chia tay. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, iFeng