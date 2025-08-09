Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, phối hợp cùng Cơ quan An ninh Nhà nước Uzbekistan và Ủy ban Điều tra Nga, họ đã bắt giữ 9 người nước ngoài tại Moscow do liên quan đến hoạt động tuyển mộ lao động nhập cư cho một tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm tại Nga.

Theo thông báo từ FSB, những cá nhân này là thành viên của một nhóm khủng bố, hoạt động dưới sự điều phối của các phần tử tư tưởng cực đoan đặt tại châu Âu. Nhóm này bị cáo buộc tiến hành tuyển mộ lao động nhập cư để gia nhập tổ chức khủng bố.

Theo bà Svetlana Petrenko, người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga, các vụ án hình sự đã được khởi tố đối với hai người nước ngoài sinh năm 1986 và 1987, với cáo buộc tổ chức và tham gia vào một nhóm khủng bố. Tòa án Moscow đã ra lệnh tạm giam hai đối tượng này.

Bà Petrenko cho biết cuộc điều tra cho thấy, muộn nhất là tháng 4, các đối tượng đã tiến hành tuyên truyền và tuyển mộ lao động nhập cư tại Moscow.

Dữ liệu từ FSB xác nhận, các cuộc họp bí mật, gồm qua hình thức gọi video trên ứng dụng Telegram, đã được tổ chức để huấn luyện lao động nhập cư theo học thuyết về việc thành lập một “vương quốc Hồi giáo toàn cầu”.

Khám xét nơi ở của các thành viên trong nhóm, lực lượng chức năng đã thu giữ các tài liệu tuyên truyền liên quan đến tổ chức khủng bố, thiết bị liên lạc và phương tiện lưu trữ điện tử chứa thông tin về chiến thuật và phương pháp hoạt động của nhóm.







