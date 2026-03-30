"Tóm dính" Ý Nhi và bạn trai sau đêm Chung kết, có một hành động chưa Hoa hậu nào dám làm!

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Phan Phương Oanh. Cũng từ thời khắc đó, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chính thức kết thúc nhiệm kỳ gần 3 năm với nhiều thăng hoa cũng như biến cố, sóng gió. Sau màn final walk đầy cảm xúc, Hoa hậu Ý Nhi có khoảnh khắc vô cùng tình cảm, ngọt ngào với bạn trai Anh Kiệt. Theo đó, như đêm Ý Nhi đăng quang, Anh Kiệt cũng có mặt trong cột mốc bạn gái kết thúc nhiệm kỳ.

Ở hàng ghế khán đài sau đêm Chung kết, Anh Kiệt ôm bó hoa to dành tặng cho bạn gái. Không né tránh hay giữ khoảng cách, cô thoải mái ngồi cạnh Nguyễn Anh Kiệt, trò chuyện và có những cử chỉ thân mật ngay giữa không gian sự kiện đông người. Trong khi phần lớn Hoa hậu thường chọn cách giữ kín đời tư, hạn chế xuất hiện cùng bạn trai tại các sân khấu lớn để đảm bảo hình ảnh chuẩn mực, thì cách Ý Nhi thể hiện lại hoàn toàn trái ngược, chưa từng ai dám làm.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chương trình kết thúc, Nguyễn Anh Kiệt còn bị bắt gặp ra về cùng gia đình Ý Nhi. Chi tiết này lập tức khiến cộng đồng mạng chú ý, bởi nó cho thấy mối quan hệ của cả hai không chỉ dừng lại ở việc công khai, mà còn mang tính gắn bó lâu dài. Việc bạn trai xuất hiện cùng gia đình trong một sự kiện quan trọng cũng phần nào phản ánh sự thoải mái và được chấp nhận từ phía người thân.

Ngay trong đêm đăng quang cách đây 3 năm, Hoa hậu Ý Nhi chính thức công khai là "hoa đã có chủ". Anh Kiệt ôm bó hoa to, xuất hiện trong hàng ghế những thành viên trong gia đình, người thân để ủng hộ tinh thần cho Ý Nhi. Thời điểm Ý Nhi vướng tranh cãi phát ngôn, Anh Kiệt cũng lên tiếng bảo vệ bạn gái. Trong những lần Ý Nhi đi về giữa Việt Nam và Úc thì Anh Kiệt cũng xuất hiện để đồng hành cùng cô.

Ý Nhi từng chia sẻ về Anh Kiệt: "Bạn trai tôi khá hiền. Bố mẹ của bạn là giáo viên cấp 2 nên bạn được dạy dỗ một cách rất chỉn chu và hoàn hảo từ nhỏ. Vì vậy, bạn trai thu hút Ý Nhi bởi sự tri thức, điềm tĩnh và chững chạc. Tuy rằng đồng trang lứa, bằng tuổi tôi nhưng bạn chững chạc hơn tôi rất nhiều. Tình yêu của tôi như mọi người cũng biết là một tình yêu đẹp nên không có gì phải giấu giếm cả. Tôi chỉ sợ cuộc sống của bạn trai sẽ bị đảo lộn, sẽ có thêm phiền phức.

Chuyện tình tôi dù đẹp tới đâu, truyền cảm hứng cho mọi người tới đâu thì tôi mong rằng trong thời gian sắp tới, mọi người sẽ tập trung vào tôi nhiều hơn chứ không quá tập trung vào chuyện tình cảm của tôi. Tôi không muốn mọi người cứ nhắc tới Ý Nhi là lại nhớ tới chuyện tình 5 năm chứ không phải nhớ tới tôi là một cô nàng độc lập, tự tin và luôn hết mình, luôn muốn mang tới những giá trị tốt đẹp cho mọi người".