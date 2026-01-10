"Tóm dính" Khả Ngân tình tứ đi xem kịch với trai lạ, còn công khai khoác tay cười nói rộn ràng giữa đêm khuya

Trong showbiz Việt, hiếm có nghệ sĩ nào Bắc tiến đóng phim lại có được dấu ấn đặc biệt như Khả Ngân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nữ diễn viên bất ngờ "chững" lại, ít xuất hiện trong các hoạt động showbiz và phim ảnh. Đáng nói, sau khi "đường ai nấy đi" với Thanh Sơn, mỗi lần Khả Ngân có cập nhật mới thì netizen đều tò mò tình trạng yêu đương hiện tại của cô.

Và mới đây nhất, trong tối 9/1, diễn viên Khả Ngân bị "tóm dính" xuất hiện bên một chàng trai. Cụ thể, Khả Ngân và chàng trai này ngồi cạnh nhau khi xem vở kịch đang hot Đảo Hoa Hậu có sự tham gia của BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Bé 7.... Bên dưới khán đài, Khả Ngân và chàng trai kia như "đôi chim ri" cười nói vô cùng vui vẻ, thân thiết. Đáng nói hơn, Khả Ngân và người này còn bị bắt gặp sánh đôi ra về cùng nhau. Giữa nơi công cộng, nữ diễn viên công khai khoác tay, vui vẻ trò chuyện.

"Tóm dính" Khả Ngân xuất hiện bên một chàng trai lạ mặt, cùng coi kịch và cùng ra về (Clip: Đi soi sao đi)

Với những biểu hiện trên, netizen tò mò về mối quan hệ của cả hai. Nhiều người còn nghi vấn Khả Ngân đã tìm được hạnh phúc mới sau nhiều sóng gió tình cảm. Tuy nhiên, thực tế chàng trai này chính là diễn viên Trần Phong, di anh ăn diện đơn giãn và đội nón che kỹ nên khó nhận ra. Khả Ngân và Trần Phong là những người bạn thân thiết, có lẽ vì thế nên cô mới có hành động thoải mái như thế kia.

Khả Ngân liên tục trò chuyện, cười nói với Trần Phong khi xem kịch (Ảnh: Đi soi sao đi)

Nữ diễn viên còn bị dàn diễn viên Đảo Hoa Hậu mời giao lưu, cô ngại ngùng còn Trần Phong bên cạnh vỗ tay cổ vũ (ảnh: Đi soi sao đi)

Sau khi xem xong kịch, Khả Ngân khoác tay Trần Phong cùng ra về (Ảnh: Đi soi sao đi)

Khả Ngân và Trần Phong là bạn bè thân thiết (ảnh: FBNV)

Khả Ngân bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2012, cô từng được biết đến là "hot girl boxing" đình đám mạng xã hội. Đến năm 2014, Khả Ngân chuyển hướng từ người mẫu ảnh sang làm diễn viên nhưng không mấy ấn tượng. Không bỏ cuộc, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án từ phim truyền hình đến điện ảnh như: Cao Thủ Ẩn Danh, Nàng Tiên Có Năm Nhà, 100 Ngày Bên Em... Tuy nhiên, tên tuổi Khả Ngân bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn là khi đảm nhận vai nữ chính trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt được phát sóng vào năm 2018. Đây chính là cột mốc đầy thăng trầm, khó khăn trong sự nghiệp diễn viên của Khả Ngân. Thời điểm đó, nữ diễn viên gây tranh cãi vì diễn xuất mờ nhạt, không hợp vai và kém xa Song Hye Kyo trong bản gốc của Hàn Quốc.

Khả Ngân đã có gần 2 thập kỷ làm nghề, xây dựng được chỗ đứng nhất định (Ảnh: FBNV)

Bẵng đi một thời gian, Khả Ngân ít tham gia các dự án phim ảnh và sau đó lại thông báo Bắc tiến để phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên thừa nhận từng gặp khó khăn về giọng nói và vướng tranh cãi trong 1 năm đầu khi ra Hà Nội đóng phim. Cũng từ đây, hình ảnh Khả Ngân gắn với Thanh Sơn, cả hai hợp tác trong 11 Tháng 5 Ngày, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình... Tầm 1 năm gần đây, cả hai không còn tương tác hay xuất hiện tình tứ bên nhau như trước. Khả Ngân xác nhận với chúng tôi "chỉ là đồng nghiệp, không còn là bạn bè" với Thanh Sơn.

Về chuyện cảm nắng bạn diễn, Khả Ngân từng chia sẻ vào tháng 5/2023: "Tôi tách biệt rõ giữa thực tế và công việc. Có thể tôi là người tình cảm, có thể rung động, cảm nắng nhưng chỉ trong lúc làm việc thôi. Có cảm xúc tôi mới làm việc được. Tôi không phải cái máy. Tôi không ngại thể hiện cảm xúc với bạn diễn đâu. Nhiều anh chị diễn viên đóng xong, yêu nhau và kết hôn, tôi thấy cũng vui mà. Tôi không ngại việc yêu bạn diễn đâu. Tôi sống thật với cảm xúc của mình. Tuy nhiên bây giờ tôi chưa có. Khi nào có tình yêu, tôi không ngại đâu, sẽ thông báo với mọi người".

Khả Ngân từng có giai đoạn như hình với bóng cùng Thanh Sơn (Ảnh: FBNV)