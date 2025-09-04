Tóm dính Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân đi du lịch chung ở Đà Lạt?

Từ giữa năm 2024, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã liên tục trở thành cái tên gây xôn xao vì vướng nghi vấn tình cảm. Trước những lời bàn tán, cả hai nàng hậu từng lên tiếng khẳng định có mối quan hệ tốt đẹp, mong khán giả ủng hộ hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tiếp tục được réo gọi tên trên mạng xã hội. Nguyên do vì một tài khoản chia sẻ bức hình được cho là có sự xuất hiện của cặp đôi đi du lịch chung ở Đà Lạt.

Trong bức hình, cả hai đang chăm chú cầm máy điện thoại để xem, đều đội mũ che nửa gương mặt. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên trước đó vài ngày đã đăng tải hình ảnh đội chiếc mũ có kiểu dáng thiết kế y hệt giống trong bức hình. Khoảnh khắc này vẫn đang được cư dân mạng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được cho là đi du lịch chung ở Đà Lạt

Trước đó vài ngày, người đẹp 9x cũng đăng tải hình ảnh đội chiếc mũ có thiết kế giống hệt

Trong bữa tiệc sinh nhật Chị đẹp Diệp Lâm Anh vừa qua, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cũng gây chú ý khi công khai sánh đôi xuất hiện bên nhau. 2 nàng hậu đình đám còn thoải mái thể hiện tình cảm giữa nơi đông người. Trong bức hình được Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ, Đoàn Thiên Ân còn vòng tay qua ôm lấy cô. Kỳ Duyên cũng nắm lấy tay của nàng hậu gen Z.

Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên công khai có hành động thân mật trong tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh

Tháng 1/2025, Hoa hậu Kỳ Duyên từng lên tiếng về những tin đồn xoay quanh mối quan hệ của cô với Hoa hậu Thiên Ân. Người đẹp sinh năm 1996 cho hay: "Thời gian qua có những tin đồn không đúng giữa mình và em Đoàn Thiên Ân, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và công việc riêng của cả hai. Chúng mình có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và tôi chúc Thiên Ân sẽ thành công với những dự định sắp tới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ sự nghiệp riêng của cả hai chị em".

Trong một chương trình, Thiên Ân từng chia sẻ: "Thật ra chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau mặc kệ lời đồn ngoài kia. Tôi quan trọng mối quan hệ cá nhân giữa người với người, giữa bản thân tôi với chị Duyên như thế nào. Đó mới là giá trị mà chúng tôi có được, còn những yếu tố xung quanh khác thì thật sự chúng tôi không quan tâm lắm".

Từ giữa năm 2024, mối quan hệ giữa Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội