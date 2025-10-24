Tóm dính Hồ Ngọc Hà trên sân pickleball: Đôi "kiếm Nhật" nhìn mê tít, mặt mộc chấm vội 0 điểm!

Pickleball đang là bộ môn thể thao tạo nên cơn sốt trong giới sao Việt. Nhiều nghệ sĩ đình đám đều mê mẩn với pickleball, thậm chí còn luyện trình để tham gia loạt giải đấu chất lượng. Không đứng ngoài cuộc, Hồ Ngọc Hà cũng dành sự đam mê cho bộ môn thể thao hot nhất hiện tại.

Mới đây, "nữ hoàng giải trí" được bắt gặp xuất hiện tại cụm sân MatchUp khu Thảo Điền, TP.HCM. Hồ Ngọc Hà diện cây đồ thể thao với áo tank top nâu kết hợp quần trắng, vừa đơn giản nhưng không kém thời thượng.

Bắt gặp Hồ Ngọc Hà trên sân pickleball

Trên sân pickleball, Hồ Ngọc Hà cho thấy sự linh hoạt và nhanh nhạy đáng nể. Dù chỉ là buổi chơi giải trí cùng bạn bè, cô vẫn di chuyển liên tục và bắt nhịp trận đấu tốt. Chưa xét đến kỹ thuật nhưng có thể thấy nữ ca sĩ thể hiện khả năng ứng biến nhanh và tập trung cao độ trong từng pha bóng.

Không chỉ vậy, thần thái tự tin và tư thế đón bóng của Hồ Ngọc Hà khiến người xem khó rời mắt. Trong bộ đồ thể thao, Hồ Ngọc Hà khoe trọn vóc dáng săn chắc, đôi chân dài trứ danh nhìn mà mê tít. Dù trang điểm nhẹ, gương mặt của nữ ca sĩ vẫn rạng rỡ và tươi tắn ở tuổi 41 khiến hội chị em phải trầm trồ.

Chưa bàn đến kỹ thuật thì có thể thấy Hồ Ngọc Hà ứng biến nhanh, tốc độ và tập trung cho từng khoảnh khắc trên sân

Nhan sắc khi ít son phấn của "nữ hoàng giải trí" vẫn cứ là đỉnh cao thế này

Vóc dáng thon gọn, đặc biệt là đôi chân dài nuột nà khiến hội chị em trầm trồ

Pickleball không chỉ là thú vui thể thao mới của Hồ Ngọc Hà mà dường như đã trở thành đam mê thật sự của cả gia đình cô. Được biết, Kim Lý cũng là một "pick thủ" chính hiệu, thậm chí từng tham gia thi đấu ở những giải giao hữu có trình độ cao trong cộng đồng pickleball Việt Nam.

Trước đây, cặp đôi thường đùa vui rằng họ "trốn con đi đánh pickleball" mỗi khi rảnh rỗi,. Nhưng hiện tại, niềm vui ấy đã được "nâng cấp" khi hai nhóc tỳ Lisa và Leon không còn chỉ ra sân cổ vũ mà đã trực tiếp cầm vợt tham gia thi đấu cùng bố mẹ.

Theo tiết lộ của Hồ Ngọc Hà, sau một thời gian được bố mẹ hướng dẫn, Lisa và Leon đã nắm được luật chơi cơ bản, có thể tự đánh qua lại và giao lưu thi đấu nhẹ nhàng. Trong những đoạn clip được nữ ca sĩ chia sẻ, hai bé thể hiện khả năng phản xạ nhanh nhạy, đỡ bóng chắc tay, và quan trọng nhất là tinh thần thích thú, hứng khởi mỗi khi ra sân.