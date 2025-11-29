"Tóm dính" chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn, 1 hành động lọt camera để lộ thái độ với nhà vợ tỷ phú

Trước thềm tổ chức siêu hôn lễ, Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc tên Justin Cohen đã có hành động đẹp là trích 2 tỷ đồng từ kinh phí lễ cưới để đóng góp vào quỹ giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn sau đợt lũ lụt vừa qua. Tiên Nguyễn và chồng, cùng với gia đình tỷ phú đích thân đi trao tiền, nhắn gửi thân tình đến bà con. Vốn là người kín tiếng, lần đầ tiên Justin Cohen xuất hiện công khai nên nhanh chóng trở thành tâm điểm gây chú ý.

Chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ và được nhận xét "xứng đôi vừa lứa" khi đứng cạnh vợ. Xuyên suốt hoạt động, Justin Cohen luôn nở nụ cười thân thiện, kè kè bên cạnh Tiên Nguyễn. Anh còn bị "tóm dính" hành động đặc biệt dành cho bố vợ tỷ phú. Cụ thể, Justin Cohen luôn hướng ánh mắt tự hào về phía tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mỗi khi ông phát biểu, giao lưu. Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự trân trọng, quan tâm mà Justin Cohen dành cho gia đình vợ.

Vợ chồng Tiên Nguyễn cùng nhau làm thiện nguyện trước thềm lễ cưới (Nguồn: Đi soi sao đi)

Chồng Tiên Nguyễn lần đầu xuất hiện, anh đi cùng gia đình nhà vợ

Chồng Tiên Nguyễn tỏ ra khá thoải mái, anh vui vẻ trò chuyện với vợ và luôn hướng về phía tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Ánh mắt và nụ cười đầy tự hào của con rể dành cho bố vợ

Chồng Tiên Nguyễn sở hữu ngoại hình điển trai, cao tráo

Việc xuất hiện chung phần nào thể hiện sự gắn bó của chồng Tiên Nguyễn với gia đình nhà tỷ phú trước thềm đám cưới

Tiên Nguyễn là con gái của bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tại, Tiên Nguyễn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Tiên Nguyễn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.

Tiên Nguyễn còn được biết đến là em gái cùng cha khác mẹ của doanh nhân Louis Nguyễn, em chồng của "ngọc nữ" Hà Tăng. Trước kia, Hà Tăng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết với Tiên Nguyễn trên MXH. Tiên Nguyễn cũng nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của Linh Rin - vợ doanh nhân Phillip Nguyễn. Mối quan hệ em chồng - chị dâu của Tiên Nguyễn với Hà Tăng, Linh Rin được đánh giá là khá tốt đẹp, thân thiết.

Tiên Nguyễn nổi tiếng là tiểu thư có cuộc sống sang chảnh

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu. Năm 2007, chồng Tiên Nguyễn và doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số. Hiện tại, anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Justin Cohen có đời tư kín tiếng. Vì mối quan hệ đặc biệt với chồng Kathy Uyên, nên anh từng góp mặt trong những buổi tiệc của hội bạn thân Hà Tăng. Justin Cohen tham gia buổi ăn uống thân mật tại nhà Hà Tăng, có Băng Di và bạn trai, Phương Khánh, Linh Rin - Phillip Nguyễn...

Đám cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen diễn ra ngày 7/12, dự sẽ quy tụ rất nhiều doanh nhân, ngôi sao Vbiz.