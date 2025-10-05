Tóm dính cặp đôi Vbiz công khai ôm ấp dưới mưa, đẹp đôi thế này ngôn tình chưa chắc viết nổi

Gần đây, mạng xã hội bắt đầu lan truyền một video ghi lại hình ảnh một cặp đôi sao Việt công khai tình tứ giữa phố, không ngại giấu giếm bất kỳ ai. Từng có thời gian không liên quan gì đến nhau, nhưng hiện tại việc cả hai lại bày tỏ tình cảm cho nhau một cách thẳng thắn, thoải mái thế này khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

Hình ảnh một cặp đôi sao Việt được bắt gặp tình tứ dưới mưa

Được biết, chủ nhân được nhắc đến trong câu chuyện chính là “em gái Trấn Thành” Uyển Ân và nam diễn viên Thuận Nguyễn. Theo như loạt hình ảnh đang được lan truyền, cả hai diễn viên trẻ cùng nhau vui đùa, tình tứ dưới mưa, khiến ai xem cũng phải trầm trồ ghen tị vì khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Thế nhưng trong khi tin tức yêu đương của Thuận Nguyễn và Uyển Ân chưa ngã ngũ, thì một số khán giả đã nhanh chóng tìm ra đó thực chất là một cảnh phim, nằm trong dự án Chị Ngã Em Nâng đang chiếu rạp. Trong phim, Thuận Nguyễn vào vai nam chính Lực, em trai của nữ chính Thương (Lê Khánh). Lực có bạn gái là cô nàng năng động Hải Âu (Uyển Ân), người về sau không chiếm được thiện cảm của Thương.

Dù vậy, có thể thấy tình cảm của Âu và Lực vẫn rất tốt, theo như phân đoạn cùng nhau tình tứ dưới mưa. Ngoài ra, nhiều người cũng nhận xét Thuận Nguyễn và Uyển Ân hóa ra cũng rất đẹp đôi à ăn ý, với “size gap” khá đặc sắc. Ở một số cảnh hậu trường khác, cả hai rất thân thiết và “hợp cạ” với nhau, dù đây gần như là lần đầu tiên hai diễn viên có cơ hội làm việc, diễn chung nhiều thế này, mà còn là vai yêu nhau.

Thuận Nguyễn và Uyển Ân ăn ý từ phim ra đến ngoài đời

Kể từ khi chính thức công chiếu, Chị Ngã Em Nâng có tốc độ doanh thu ổn định, đứng top 2 phòng vé trong ngày. Đây là bộ phim đánh dấu bước “chuyển mình” của Lê Khánh khi vào vai một “phú bà” sang trọng, quyền lực, thay vì chỉ gây hài như trước đó. Ngoài Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, phim còn có Quốc Trường vào vai nửa kia của nữ chính, cùng với nhiều diễn viên đáng chú ý khác như Hoài Linh, Thanh Thức, Đinh Y Nhung, Lâm Bảo Châu, hay đặc biệt là cặp đôi MosBank đình đám Thái Lan trong vai cameo đặc biệt.

Chị Ngã Em Nâng đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.