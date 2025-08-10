Tóm dính cặp đôi ngôn tình thân mật giữa nơi đông người: Bôi kem lên mũi nhau, cả MXH điên tiết ném đá

Hot nhất MXH lúc này là việc Thừa Lỗi và Tống Dật bị camera tóm dính khoảnh khắc thân mật bên nhau. Cụ thể, hai người đi ăn chung cùng cả đoàn sau khi quay chương trình Xin Chào Thứ 7 để quảng bá cho bộ phim cổ trang Dữ Tấn Trường An. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ không trêu nhau bằng cách bôi kem lên mũi đối phương. Hành động này được đánh giá là thân mật trên mức đồng nghiệp.

Tống Dật và Thừa Lỗi có hành động thân mật trên mức đồng nghiệp.

Thừa Lỗi và Tống Dật đều là những gương mặt có nhan sắc nổi bật ở Cbiz, khi đứng cùng nhau cũng rất đẹp đôi. Dẫu vậy, thay vì được ủng hộ, họ lại đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra thất vọng trước việc cả hai xuất hiện trong một Hot Search thế này giữa lúc Cẩm Nguyệt Như Ca do Thừa Lỗi và Châu Dã đóng chính đang phát sóng. Ngoài ra, một số người vẫn tin rằng đến nay Tống Dật và Bạch Kính Đình vẫn đang trong mối quan hệ. Bởi lẽ đó, họ càng không hài lòng với thông tin này.

.

Việc Thừa Lỗi xuất hiện Hot Search cặp đôi giữa lúc Cẩm Nguyệt Như Ca mới lên sóng ít ngày khiến khán giả cảm thấy rất thất vọng.

Một vài bình luận của netizen về khoảnh khắc thân mật của cặp đôi Dữ Tấn Trường An:

- Cẩm Nguyệt Như Ca đang chiếu mà lên Hot Search cặp này là dở rồi.

- Bạch Kính Đình với chị này chia tay rồi hả mọi người? Đợt tui thấy có vụ của anh chị này rầm rộ luôn.

- Tống Dật không phải người yêu của Bạch Kính Đình à. Sao blogger lên bài như vậy?

- Nhưng ý là tung hôm nào không tung, tung đúng lúc phim của anh này đang chiếu thế nhỉ? Thấy có bạn bảo đi ăn từ hôm quay Xin Chào Thứ 7 rồi, mình có thể đợi khi phim chiếu hết và gần tới ngày phim kia lên sóng được mà. Đang đợi từng tập Cẩm Nguyệt Như Ca ấy, trời ơi là trời.

- Đăng tin này lên mất hứng coi phim luôn.

- Biết là xào couple để phim mới chuẩn bị lên, nhưng từ từ không được à, đang hóng Cẩm Nguyệt Như Ca từng tập luôn á, tụt mood thật sự.

- Ê, vừa có Hot Search gì mà Bạch Kính Đình ở nhà nấu ăn cho Tống Dật cơ mà, mấy hôm trước thôi ý, mà hôm nay làm trò này lên cả Hot Search chỉ để quảng bá phim thì tội ông Bạch Kính Đình quá nhỉ.

- Mọi người bảo đi chung với đoàn phim nhưng mà bôi kem lên mặt nhau là thân mật lắm luôn đấy. Nhưng thôi, biết đâu quay video tuyên truyền thôi.

Nói thêm về Dữ Tấn Trường An, bộ phim lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng, nơi có hai quốc gia thường xuyên xảy ra tranh chấp là Đại Tấn và Đại Diêu. Câu chuyện phim xoay quanh cặp đôi Lê Sương (Tống Dật) - Tấn An (Thừa Lỗi).

Thừa Lỗi và Tống Dật nên duyên ở phim Dữ Tấn Trường An.

Lê Sương là nữ tướng quân tài giỏi, anh dũng của nước Đại Diêu. Một ngày nọ khi đang thực hiện nhiệm vụ truy tìm gian tế ẩn nấp trong quân ngũ, Lê Sương cứu được chàng trai Tấn An. Sau khi bình phục, anh mất đi ký ức và đi theo Lê Sương. Giữa họ dần nảy sinh tình cảm sau những lần kề vai sát cánh. Dẫu vậy, sóng gió ập đến với tình yêu này khi Tấn An khôi phục trí nhớ, biết được thân phận thực sự của mình.



