Tom Cruise gọi vụ ly hôn của Nicole Kidman là ‘quả báo’

Tom Cruise và Nicole Kidman là cặp đôi vàng của thập niên 1990, sự kết hợp của siêu sao hành động “bất khả chiến bại” và nữ diễn viên thắng giải Oscar xinh đẹp.

11 năm bên nhau, họ được cả thế giới ngưỡng mộ. Tuy nhiên, kết cục ly hôn vào năm 2001 của họ cũng là một trong những cuộc chia tay tai tiếng nhất Hollywood. Tom Cruise bị chỉ trích là kẻ phản diện, trong khi Nicole Kidman nhận được sự đồng cảm rộng rãi.

Tom Cruise và Nicole Kidman từng có 11 năm làm vợ chồng.

Giờ đây, hơn hai thập kỷ trôi qua, khi “thiên nga Australia” phải đối mặt với cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ, tài tử Top Gun được cho là đang cảm thấy được minh oan.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với International Business Times (Anh) Tom Cruise theo dõi sát sao tin tức vợ cũ chia tay ngôi sao nhạc đồng quê Keith Urban. Phản ứng của anh có thể bị một số người xem là “tàn nhẫn”, khi tin rằng minh tinh sinh năm 1967 đang gánh “quả báo”.

“Khi Tom và Nicole chia tay, anh ấy phải gánh chịu mọi trách nhiệm, còn cô ấy có được mọi sự cảm thông. Anh ấy bị coi là kẻ xấu và điều đó ám ảnh anh ấy suốt nhiều năm. Tom thực sự bị tổn thương bởi cách Nicole xử lý chuyện chia tay. Cô ấy lên TV, chế giễu chiều cao của anh ấy và tự cho mình là nạn nhân. Trong khi, anh ấy im lặng và chịu đựng”, người trong cuộc chia sẻ.

Ngôi sao Nhiệm vụ bất khả thi được cho là nói với bạn bè rằng anh cảm thấy “sự thật về nhân vật mà Kidman thủ vai (ý chỉ đóng vai nạn nhân)” cuối cùng cũng được phơi bày. Anh đánh giá tranh cãi về vụ ly hôn hiện tại cho mọi người góc độ nhìn nhận khác về ồn ào hơn 20 năm trước của họ.

Nguồn tin thân cận khác khẳng định Tom Cruise không hả hê trước biến cố tình cảm của vợ cũ, còn thấy đồng cảm vì anh hiểu cảm giác đau đớn khi bị mọi người soi mói đời tư. Tuy nhiên, một phần trong anh cảm thấy bản thân được minh oan.

“Anh ấy cảm thấy khó chịu khi người đàn ông này (Keith Urban) được miêu tả như vị thánh cưỡi ngựa trắng đến giải cứu Nicole khỏi ký ức kinh hoàng về cuộc hôn nhân của họ… Anh ấy luôn tin rằng Keith giống như sự bù đắp hơn là mối quan hệ đích thực. Anh ấy nghĩ họ là cặp đôi được thổi phồng, trong khi rõ ràng có ít điểm chung ngay từ đầu. Giờ thì điều đó đã được chứng minh”, nguồn tin nói thêm.

Đại diện của Tom Cruise không phản hồi về thông tin trên.

Tom Cruise cho rằng Nicole đang bị quả báo vì biến anh thành kẻ phản diện.

Tom gặp gỡ Nicole trên phim trường Days Of Thunder vào năm 1989. Vào Giáng sinh một năm sau, hai ngôi sao hạng A Hollywood kết hôn. Họ có chung với nhau 2 con nuôi, con gái Isabella (28 tuổi) và con trai Connor (26 tuổi).

Tháng 2/2001, người đại diện của cặp đôi thông báo tin ly hôn với lý do "khác biệt không thể hòa giải". Tom được cho là đơn phương nộp đơn ly hôn, khiến Nicole bị sốc. Theo phỏng đoán, nguyên nhân họ tan vỡ là do người đẹp tóc vàng từ chối trở thành thành viên của Scientology.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2012, Nicole chia sẻ: "Tôi vốn nghĩ cuộc sống của chúng tôi thật hoàn hảo. Phải mất rất lâu tôi mới có thể bình phục. Đó là một cú sốc đối với tôi... Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh ấy. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc. Tôi yêu anh ấy một cách điên cuồng, say đắm".

Họ hoàn tất các thủ tục pháp lý chấm dứt mối quan hệ vợ chồng vào tháng 8 cùng năm. Hai con chung theo cha gia nhập giáo phái Scientology và cắt đứt liên lạc với mẹ nuôi.

Cả Tom và Nicole đều tái hôn vào năm 2006. Nam diễn viên sinh năm 1962 đến với nữ diễn viên Katie Holmes. Họ chào đón con gái Suri Cruise vào cùng năm. Cuộc hôn nhân này kéo dài 6 năm. Sau ly hôn, Tom xa lánh cả vợ cũ lẫn con gái ruột duy nhất.

Trong khi đó, Nicole về chung nhà với Keith. Họ có với nhau 2 con gái Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi).

Đến cuối tháng 9, tin Nicole ly thân rồi ly hôn người chồng 19 năm được truyền thông xác nhận. Chính chủ chưa lên tiếng về vấn đề này. Nhưng theo các nguồn tin thân cận, người chủ động chia tay là Keith. Nicole được cho là cố gắng cứu vãn nhưng không thể lay chuyển được chồng.

Giữa tháng 11, Radar Online cho biết Keith bị khủng hoảng tuổi trung niên. Anh cảm thấy bị bó buộc trong hôn nhân và điều đó dẫn đến việc “đưa ra lựa chọn khó hiểu”.



