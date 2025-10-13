“Tôi vừa mất hết tất cả”: Tâm sự đầy cay đắng của một ‘coin thủ’ sau đêm bão tố

Tôi từng là kiểu người luôn khuyên người khác “đừng bắt đáy, đừng bắt đỉnh”, tránh xa đòn bẩy và cứ kiên trì DCA (mua định kỳ) mà tích lũy. Vậy mà hôm nay, chính tôi lại là người vấp ngã. Có lẽ câu chuyện buồn này sẽ là một lời cảnh tỉnh nhỏ cho cộng đồng.

Mỗi người đều có lý do riêng khi dấn thân vào đòn bẩy. Tôi thì chẳng cần ai thuyết phục về tương lai của Bitcoin — tôi tin tưởng tuyệt đối rằng nó sẽ còn tồn tại lâu dài và tăng giá, nên hầu hết tiền tiết kiệm của tôi đều đổ vào DCA. Tháng nào còn dư sau chi tiêu, tôi lại mua thêm Bitcoin.

Nhưng 1–2 năm gần đây, chi phí sinh hoạt của tôi tăng mạnh. Cảm giác không còn mua được nhiều như trước khiến tôi khó chịu, và rồi tôi bắt đầu nghĩ: “Chỉ cần 1–2 lệnh đòn bẩy tốt là có thể bù lại quãng thời gian đó.” Từ khoảnh khắc ấy, mọi chuyện lao dốc không phanh.

Đêm qua, tôi cháy sạch tài khoản. Sáng nay thức dậy, tổng tài sản của tôi chỉ còn xấp xỉ số lương tháng tới. Tất cả những gì tích lũy suốt bao năm trời giờ tan thành mây khói, ở tuổi 36.

Khi nghĩ lại quãng thời gian dài để có được số tiền đó, nghĩ đến những việc quan trọng mà nó có thể giải quyết nếu tôi chỉ đơn giản giữ nguyên, tôi thấy đau đớn đến mức không lời nào diễn tả được. Cảm giác xấu hổ, tội lỗi, như phụ lòng gia đình và người thân. Tôi sẽ không bao giờ dám kể chuyện này với ai, và có lẽ sẽ phải sống với nỗi nhục này mãi mãi. Tôi từng đọc những chia sẻ của người rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí có ý định tự tử. Tôi không ở mức đó, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn hiểu vì sao họ có thể rơi vào tình cảnh như vậy.

Bước tiếp theo là gì? Tôi cố tự nhủ rằng ở tuổi 36, tay trắng nhưng vẫn còn công việc, vẫn còn thời gian, thì chưa phải là hết đường. Tôi sẽ bắt đầu gây dựng lại nguồn tiền mặt, đợi đến khi chu kỳ điều chỉnh đưa giá về vùng 80.000–90.000 USD rồi sẽ mua dần trở lại. Có thể phải mất 6–8 năm, tôi mới quay về được điểm xuất phát. Và chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ đụng vào đòn bẩy thêm một lần nào nữa. Đây vẫn là một cơn ác mộng, và tôi đang cố gắng gượng dậy từng chút một.

Nếu bạn mới bước vào thị trường và cảm thấy mình “đến muộn” — hãy nhớ rằng tôi đã ở đó từ khi giá Bitcoin còn 4.000 USD năm 2020, mua đều đặn suốt cả giai đoạn tăng trưởng. Vậy mà giờ đây, tôi trở về con số 0 ở tuổi 36, và chỉ có thể tiếp tục mua lại ở bất cứ mức giá nào trong tương lai.

Bạn có thể chế giễu tôi, nhưng xin đừng chủ quan. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, dù bạn có thông minh hay dày dạn kinh nghiệm đến đâu. Chỉ cần một khoảnh khắc bạn tự nhủ “mạo hiểm một chút thôi”, rất có thể hôm sau bạn sẽ chẳng còn gì.

Đừng trade. Đừng dùng đòn bẩy. Đằng sau mỗi câu chuyện thắng lớn được khoe trên mạng là vô số bi kịch âm thầm. Tôi nói thật.

Chúc mọi người may mắn.



Ảnh: Reddit

Minh Quân