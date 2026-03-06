Chỉ cần mang theo điện thoại là có thể thanh toán hoặc chi tiêu nhanh chóng mà không cần mang theo ví. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia công nghệ, thói quen tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt là làm nóng điện thoại và giảm khả năng bảo vệ thiết bị.

Trên MXH, khi 1 tài khoản đăng tải chia sẻ: "Một thói quen nhiều người đang làm mà mình vừa bỏ ngay hôm nay" - về chuyện bỏ tiền trong ốp điện thoại, đã nhận được rất nhiều phản hồi.

Vậy điều này đúng đến đâu?

1. Làm điện thoại nóng hơn bình thường

Trong quá trình sử dụng, điện thoại thông minh luôn sinh ra nhiệt, đặc biệt khi người dùng chơi game, xem video, sử dụng mạng xã hội lâu hoặc vừa dùng vừa sạc pin. Lúc này, thiết kế của điện thoại và ốp lưng giúp hỗ trợ tản nhiệt ra môi trường bên ngoài.

Hình ảnh cho thấy những tờ tiền polime bị nhăn nhúm. Nguyên nhân được cho là chiếc điện thoại chập mạch khiến cho các tờ tiền bình thường bị nhăn.

Tuy nhiên, khi người dùng nhét tiền giấy hoặc thẻ vào phía sau máy rồi mới lắp ốp, lớp giấy này có thể trở thành lớp cản nhiệt. Nhiệt lượng từ máy bị giữ lại, khiến điện thoại nóng lên nhanh hơn.

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nó có thể gây ra nhiều hệ quả như pin nhanh chai và giảm tuổi thọ; điện thoại dễ bị nóng máy khi sử dụng lâu; hiệu năng bị giảm do hệ thống phải tự động hạ hiệu suất để bảo vệ phần cứng.

Trong những trường hợp nặng, nhiệt độ cao kéo dài còn có thể gây ra tình trạng phồng pin hoặc hỏng linh kiện bên trong .

2. Giảm khả năng bảo vệ của ốp điện thoại

Ốp điện thoại được thiết kế để ôm sát thân máy, giúp hạn chế trầy xước và giảm lực tác động khi điện thoại bị rơi. Khi nhét tiền hoặc giấy tờ vào giữa ốp và máy, lớp ốp sẽ không còn khít hoàn toàn . Điều này tạo ra khoảng hở khiến điện thoại có thể bị xê dịch bên trong ốp.

Đây là thói quen của nhiều người.

Hậu quả là điện thoại dễ bị trầy mặt lưng; ốp không hấp thụ lực tốt khi rơi; nguy cơ hư hỏng máy khi va chạm tăng lên. Nếu nhét nhiều tiền, ốp còn có thể bị phồng lên , làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ vốn có của nó.

3. Dễ rơi mất tiền hoặc giấy tờ

Một rủi ro khác là tiền hoặc giấy tờ có thể rơi ra khi tháo ốp hoặc khi điện thoại bị rơi. Nhiều người chỉ phát hiện bị mất tiền sau khi về nhà vì không để ý.

Một số người còn để cả thẻ ngân hàng, căn cước hoặc giấy tờ cá nhân trong ốp điện thoại. Nếu chẳng may làm mất điện thoại, người nhặt được không chỉ có thiết bị mà còn có thể lấy luôn tiền và giấy tờ bên trong.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo rằng điện thoại nên được sử dụng đúng mục đích là thiết bị công nghệ, không nên biến thành “chiếc ví mini”.