Tối ưu chuỗi cung ứng với dịch vụ đường sắt toàn diện của ITL

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sản lượng hàng hóa năm 2024 đạt hơn 5,1 triệu tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 20–30% chi phí so với đường bộ, vận tải đường sắt còn đảm bảo tiến độ ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay kẹt xe.

Với tuyến liên vận quốc tế ngày càng mở rộng và chi phí vận hành hợp lý, đường sắt đang trở thành lựa chọn logistics xanh và hiệu quả cho doanh nghiệp hiện đại. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu, ITL mang đến giải pháp vận chuyển đường sắt toàn diện, đặc biệt tối ưu trên trục trọng điểm Bắc - Trung – Nam.

Ưu điểm nổi bật của vận chuyển đường sắt?

Vận chuyển đường sắt đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều doanh nghiệp nhờ khả năng tối ưu chi phí và lịch trình ổn định. Với tuyến đường cố định và biểu phí rõ ràng, doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát ngân sách logistics mà không lo biến động. Phương thức này cũng được đánh giá cao về tính an toàn và độ tin cậy, nhờ ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay tắc nghẽn giao thông, từ đó giảm thiểu rủi ro hư hỏng hàng hóa.

Ngoài ra, vận tải đường sắt giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO₂, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các cam kết phát triển bền vững và ESG. Không chỉ phù hợp với hàng container, dịch vụ này còn vận chuyển linh hoạt nhiều loại hàng hóa như thực phẩm, tiêu dùng nhanh, linh kiện, thiết bị cơ khí… đáp ứng đa dạng nhu cầu ngành hàng.

ITL cung cấp dịch vụ vận chuyển đường sắt với nhiều lợi thế vượt trội

ITL cung cấp dịch vụ vận chuyển đường sắt với nhiều lợi thế vượt trội, sở hữu mạng lưới kết nối rộng khắp tại các ga trung chuyển trọng điểm như Sóng Thần, Yên Viên, Đà Nẵng, Đồng Đăng… giúp tối ưu hành trình vận chuyển Bắc - Trung - Nam. Đặc biệt, dịch vụ được tích hợp mô hình vận tải đa phương thức (Rail + Road), cho phép giao hàng tận nơi linh hoạt và đúng thời gian cam kết. Nhờ ứng dụng công nghệ số hóa, khách hàng có thể theo dõi hành trình hàng hóa real-time, nâng cao khả năng kiểm soát và ra quyết định.

Bên cạnh đó, đội ngũ vận hành chuyên trách của ITL luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh trong suốt quá trình vận chuyển. Ngoài ra, ITL còn cung cấp các dịch vụ đa dạng tại ga đường sắt như bảo dưỡng, sửa chữa, lưu trữ, xử lý và làm sạch container; nâng hạ container rỗng/đầy, sửa chữa container theo tiêu chuẩn IICL; nạp/xuất hàng và kiểm đếm, cùng các dịch vụ giá trị gia tăng.

Với dịch vụ đường sắt nội địa, ITL triển khai các lựa chọn linh hoạt như dịch vụ chuyển phát nhanh (tuyến Bắc-Nam hàng ngày, thời gian giao nhận 3-4 ngày), dịch vụ tiết kiệm (tuyến Bắc-Nam 3 chuyến mỗi tuần, thời gian giao nhận 4-5 ngày), và dịch vụ LCL (hàng lẻ container) kết hợp đường biển nội địa (tuyến Bắc-Nam hàng ngày, thời gian giao nhận 6-7 ngày).

Đặc biệt, dịch vụ đường sắt xuyên biên giới của ITL kết nối trực tiếp với Trung Quốc và các quốc gia khác thông qua Trạm Ga ICD Yên Viên, mang lại giải pháp vận chuyển toàn diện và hiệu quả cho khách hàng.

Đường sắt - Hành trình vận chuyển thông minh cho một chuỗi cung ứng linh hoạt

Việc lựa chọn dịch vụ vận chuyển đường sắt không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn thể hiện cam kết với sự phát triển bền vững. Với năng lực vận hành mạnh mẽ và kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành logistics, ITL chính là đối tác lý tưởng để cùng doanh nghiệp tăng tốc - an toàn - bền vững.

