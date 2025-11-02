Tôi từng nghĩ tiêu cho bản thân là lãng phí – đến tuổi 45 mới hiểu, tiếc nhất là đã không làm sớm hơn

Thế rồi ở tuổi 45 – khi bắt đầu cảm thấy mình đang sống cho người khác nhiều hơn cho chính mình – tôi mới hiểu tiêu cho bản thân không phải là lãng phí, mà là đầu tư dài hạn nhất.

Tiêu cho bản thân là đầu tư cho năng lượng sống, không phải tiêu xài

Trước đây, mỗi khi mua một món đồ chỉ để “vui”, tôi lại thấy tội lỗi. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra: không ai có thể cho mình năng lượng sống ngoài chính mình.

Một bộ quần áo khiến tôi tự tin hơn khi ra đường, một bó hoa nhỏ trong nhà, hay một lọ serum tốt khiến buổi tối trở nên dễ chịu – tất cả đều là khoản đầu tư vào tâm trạng và năng lượng sống.

Khi tinh thần tích cực, tôi làm việc hiệu quả hơn, cư xử dịu dàng hơn, và cả gia đình cũng hưởng lợi.

Phụ nữ cần một “quỹ cho bản thân” – dù nhỏ đến đâu

Tôi từng có 3 tài khoản: lương – chi tiêu – tiết kiệm. Nhưng chỉ sau khi lập “quỹ cho bản thân” (chỉ 500.000 đồng/tháng lúc đầu), tôi mới nhận ra cảm giác tự do tài chính thật sự.

Khoản tiền này không lớn, nhưng nó là lời nhắc rằng mình cũng xứng đáng được quan tâm. Tôi dùng nó cho những thứ nhỏ: một ly cà phê yên tĩnh sáng Chủ nhật, một cuốn sách hay, hoặc đôi khi đơn giản là bữa ăn một mình ở nơi thích.

“Tiêu cho bản thân” không phải để phung phí, mà là để nhắc mình: bạn vẫn hiện diện trong cuộc sống của chính mình.

Có những khoản tiết kiệm khiến ta kiệt sức

Tôi từng tiết kiệm bằng cách nhịn ăn sáng, đi bộ thay vì đi xe, cắt giảm mọi khoản “vui vẻ”.

Kết quả: tiền không nhiều hơn, chỉ thấy người mệt hơn.

Tiết kiệm cực đoan không khiến ta khá hơn, nó chỉ khiến cuộc sống co lại. Ở tuổi 45, tôi học cách “tiết kiệm chọn lọc” – cắt cái không cần, nhưng không cắt cái nuôi mình.

Tiết kiệm đúng là khi bạn giữ lại thứ khiến mình khỏe mạnh, sáng suốt, và không phải sống trong lo lắng.

Tiền không chỉ để dành cho tương lai – mà để sống tử tế hôm nay

Thế hệ trước dạy rằng “phải để dành cho sau này”. Còn tôi, sau một cơn bệnh và một mùa thất nghiệp, nhận ra: sau này không ai biết bao giờ đến.

Tôi bắt đầu chi tiền để làm cuộc sống hiện tại nhẹ hơn: sửa cái ghế kêu cót két, thay máy lọc nước, mua đôi dép êm hơn.

Những điều nhỏ nhặt đó không khiến tôi giàu lên – nhưng khiến tôi thấy mình đang sống tử tế và chăm chút cho đời sống hàng ngày.

Không phải cứ tiết kiệm là khôn ngoan – có lúc tiêu tiền mới là tỉnh táo

Một người bạn nói với tôi: “Nếu tiền của bạn không giúp bạn giảm lo âu, nó đang bị dùng sai cách”.

Tôi thấy đúng. Có lúc một khoản chi hợp lý giúp ta tiết kiệm thời gian, sức khỏe và cả cảm xúc.

Như việc thuê người giúp việc theo giờ để mình có buổi chiều đọc sách; hay mua gói bảo hiểm sức khỏe để thôi bất an.

Tiêu tiền cho đúng giúp ta nhẹ đầu hơn, và điều đó vô giá.

Mỗi đồng chi ra là lời khẳng định giá trị bản thân

Khi mua một món đồ tốt cho mình, tôi từng nghĩ “xa xỉ quá”. Giờ tôi coi đó là sự công nhận cho nỗ lực của chính mình.

Tôi làm việc 20 năm, chăm sóc mọi người trong gia đình – vậy tại sao lại không được chăm sóc chính mình? Một người phụ nữ biết trân trọng bản thân, sẽ luôn biết cách trân trọng người khác.

Chi tiêu có ý thức chính là bước đầu của tự do – cả về tài chính lẫn tinh thần.

Khi dám tiêu cho mình, tôi mới biết mình thật sự cần gì

Ngày trước, tôi mua mọi thứ rẻ nhất, vì nghĩ tiết kiệm là tốt. Giờ tôi hiểu: khi tiêu cho bản thân một cách tỉnh táo, tôi mới thật sự hiểu giá trị của tiền.

Tôi chọn ít nhưng chất lượng, mua ít nhưng dùng lâu. Tôi không cần nhiều – tôi chỉ cần đủ, và dùng những gì làm mình vui. Và đó, hóa ra, mới là sự giàu có giản dị nhất.

Kết lại:

Ở tuổi 45, tôi không còn hỏi “tiêu thế có phí không” nữa. Tôi chỉ hỏi: “Khoản chi này có khiến cuộc sống mình tốt hơn không?”

Nếu có – tôi sẵn sàng.

Vì sau tất cả, tiêu cho bản thân không phải là xa xỉ – mà là cách sống tử tế và khôn ngoan nhất của người đã từng hy sinh quá nhiều.

3 khoản nên tiêu cho bản thân mà không thấy tội lỗi