Tôi sang nhà con gái trông cháu 1 tuần, đến đêm thứ ba nghe tiếng động ngoài cửa tôi mới biết chuyện vợ chồng nó giấu

Tôi nghe xong mới thở phào. Tôi cứ tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Con gái gọi điện nhờ tôi lên thành phố trông hai đứa nhỏ một tuần vì nó phải đi công tác, con rể cũng đang bận dự án. Tôi vốn thương cháu nên chẳng nghĩ ngợi gì, thu xếp đồ đạc lên ngay.

Những ngày đầu mọi chuyện vẫn bình thường. Hai vợ chồng nó đi làm từ sáng đến tối, tối về thay nhau chơi với con rồi mới nghỉ. Tôi thấy con gái có vẻ hơi mệt nhưng hỏi thì nó chỉ bảo công việc nhiều.

Đến đêm thứ ba, khoảng gần 11 giờ, tôi đang ngủ trong phòng khách thì nghe tiếng động ngoài cửa. Hình như có người nói chuyện rất nhỏ. Tôi mở cửa bước ra thì thấy con rể đang đứng ngoài hành lang cùng một người đàn ông lạ.

Vừa nhìn thấy tôi, cả hai đều im bặt.

Ảnh minh họa

Con rể vội bảo người kia về trước, còn tôi cũng không hỏi ngay. Nhưng sáng hôm sau, thấy con gái cứ thấp thỏm, tôi mới gặng hỏi. Nó im lặng rất lâu rồi mới nói chuyện hai vợ chồng đã giấu tôi gần nửa năm.

Hóa ra căn hộ hiện tại của hai đứa đang có vấn đề về giấy tờ. Khi mua nhà, vợ chồng nó đã vay ngân hàng một phần tiền. Gần đây, chủ đầu tư thông báo hồ sơ pháp lý của căn hộ có thay đổi, việc hoàn tất giấy tờ sở hữu bị kéo dài. Hai đứa lo nếu tôi biết sẽ mất ăn mất ngủ nên không nói.

Còn người đàn ông tối hôm đó là luật sư mà con rể nhờ tư vấn. Hai vợ chồng đang tính phương án xử lý để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời không muốn bố mẹ hai bên can thiệp quá sâu.

Tôi nghe xong mới thở phào. Tôi cứ tưởng hai đứa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Nhưng con gái nói thêm một điều khiến tôi suy nghĩ. Nó bảo trước đây mỗi lần gia đình gặp chuyện, tôi thường sốt ruột rồi gọi điện hỏi hết người này đến người khác, có khi còn tự ý đứng ra giải quyết giúp. Hai vợ chồng không muốn tôi lo lắng nên lần này quyết định tự xử lý trước, khi nào có kết quả mới nói.

Tôi nghe mà vừa thương vừa thấy mình cần thay đổi.

Con cái trưởng thành rồi, có những chuyện chúng không nói không phải vì không tin cha mẹ, mà vì chúng muốn tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cha mẹ thương con nhưng không phải chuyện gì cũng cần biết ngay, càng không phải chuyện gì cũng cần đứng ra giải quyết.

Sau hôm đó, tôi không hỏi thêm về căn hộ. Tôi chỉ bảo hai đứa nếu cần mẹ giúp việc gì thì cứ nói.

Một tuần trông cháu kết thúc, tôi trở về quê. Trước khi đi, con gái ôm mẹ rồi bảo: “Sau này có chuyện gì con sẽ nói với mẹ, nhưng mẹ cũng phải tin là chúng con tự lo được”.

Tôi nghe vậy thấy nhẹ lòng. Có lẽ làm cha mẹ, đến một lúc nào đó cũng phải học cách đứng lùi lại một chút. Không phải vì con không cần mình nữa, mà vì tin con cũng là một cách yêu con.