Tới sân pickleball muộn giờ, tôi nổi cáu vì đề nghị khiếm nhã: "Người lịch sự không ai làm thế"

Tối hôm đó, nhóm tôi gồm 6 người – những tay chơi pickleball phong trào nhưng rất mê môn này – hẹn nhau ở sân quen gần công ty. Chúng tôi đặt sân từ 18h đến 20h để tiện tan làm thì xách vợt đi luôn. Nhưng hôm đó đường lại tắc bất ngờ, xe cộ ken đặc, cả nhóm tới sân muộn khoảng 10 phút.

Đến nơi, tôi thấy nhóm người chơi ở khung giờ trước đó vẫn đang thi đấu ở sân của chúng tôi một cách hăng say. Nhóm tôi cũng lịch sự đứng chờ bên ngoài, tranh thủ thay trang phục, đi giày để cho họ đánh nốt set đấu.

Sau vài phút, nhân lúc họ tạm nghỉ đổi lượt giao bóng, tôi tiến đến gần, lên tiếng nhẹ nhàng: “Anh ơi cho bọn em xin sân, đến giờ rồi ạ”.

Một anh trai trong nhóm họ quay lại nở nụ cười với dáng vẻ khả thân thiện: “Mấy em gái thông cảm nhé, cho bọn anh chơi nốt vài đường, sắp xong set rồi”.

Nghe thế, tôi gật đầu đồng ý. Dù hơi bực vì đã muộn, nhưng tôi nghĩ “thôi, cũng chỉ vài đường bóng, chờ một chút không sao”, rồi cũng tranh thủ làm vài động tác khởi động, xoay khớp.

Bất hòa xảy ra trên sân pickleball vì vấn đề giờ giấc. (Ảnh minh họa bằng AI)

Nhưng rồi ngay pha bóng sau đó, tôi nghe thấy những người trên sân đọc điểm “6-6” mà giật mình. Tôi khẽ nhíu mày. 6-6 nghĩa là mới giữa set, muốn đánh đến điểm 11 cũng phải 5-7 phút nữa. Họ mà chơi giằng co thì có khi mất đến 10 phút.

Vì thế tôi liền đứng dậy nói lớn: “Các anh ơi trả sân cho bọn em, mọi người đánh thêm giờ hơn 10 phút rồi đó”. Không ngờ, anh kia quay lại với vẻ khó chịu hơn hẳn: “Ơ, bọn anh vừa xin, em đồng ý rồi mà. Giờ lại đổi ý à? Thôi để bọn anh gửi lại vài chục, coi như thuê lại sân của bọn em, được chưa?”.

Tôi hơi sững lại. Không phải vì câu nói, mà vì thái độ. Tôi đáp ngay, lần này dứt khoát: “Bọn em không cần tiền anh ạ. Bọn em tới để chơi, chứ không phải cho thuê lại sân. Với lại, anh chị đã đánh thêm 10 phút rồi, giờ mà tiếp nữa thì bọn em chẳng còn bao nhiêu thời gian. Còn khởi động nữa, sân thuê có 2 tiếng thôi, quay đi quay lại mất hơn 20 phút rồi thì bọn em còn mấy thời gian mà chơi”.

Không khí lúc ấy trở nên căng thẳng. Nhóm kia có vẻ không vui, một người khác trong đội họ lẩm bẩm: “Lúc đầu đồng ý rồi giờ lại đòi, mất hứng quá”. Tôi chỉ biết cười trừ. Tôn trọng giờ giấc, rõ ràng là chuyện đơn giản, vậy mà cũng khó đến thế sao?

Sau cùng, họ miễn cưỡng dừng lại, nhặt bóng, thu dọn đồ. Khi đi ngang qua, một người trong số họ còn buông một câu nửa đùa nửa thật: “Chơi thể thao mà căng thế thì mệt lắm đấy em ơi”. Tôi thấy vậy chỉ cười đáp nhẹ: “Căng gì đâu anh, cứ đúng quy định thôi. Còn người lịch sự không ai làm thế đâu ạ!”.