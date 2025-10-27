Drama dậy sóng làng pickleball Việt Nam, nhà vô địch SEA Games lên tiếng vén màn sự thật

Câu chuyện diễn ra vào tối 26/10 tại một giải pickleball ở TP.HCM. Theo kế hoạch ban đầu, trận chung kết đôi nam sẽ diễn ra giữa hai cặp VĐV Lý Hoàng Nam/Xuân Đức - Triệu “cầu lông”/Trịnh Linh Giang vào lúc 21h30. Đây là lịch trình đã được sắp xếp từ trước để tay vợt Trần Ngọc Triệu (Triệu “cầu lông”) có thể kịp bay từ Hà Nội vào TP.HCM.

Trước đó trong buổi chiều cùng ngày, Triệu “cầu lông” cũng tham dự một giải đấu khá lớn được tổ chức tại Long Biên, Hà Nội. Anh dừng bước ở vòng bán kết nội dung đôi nam, sau đó xin không chơi trận tranh giải Ba để di chuyển ra sân bay Nội Bài.

Tuy nhiên do điều kiện thời tiết, chuyến bay của Triệu “cầu lông” không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng lịch trình dự kiến. Ban đầu, cặp đôi Lý Hoàng Nam/Xuân Đức đồng ý chờ đối thủ. Rất đông khán giả cũng đã ở lại sân thi đấu để đợi theo dõi trận đấu này.

Tuy nhiên tới khi Triệu “cầu lông” đến sân vào lúc 23h và xin đối phương thông cảm, Lý Hoàng Nam và Xuân Đức lại quyết định không thi đấu nữa. Cuối cùng, ban tổ chức quyết định xử thua cặp đôi Triệu “cầu lông”/Trịnh Linh Giang, trao chức vô địch cho đôi Lý Hoàng Nam/Xuân Đức. Điều này làm người hâm mộ tranh cãi gay gắt. Và đến trưa nay (27/10), Lý Hoàng Nam đã chính thức lên tiếng.

Lý Hoàng Nam và Xuân Đức nhận giải thưởng vô địch, còn đôi Triệu "cầu lông"/Trịnh Linh Giang bị xử thua và chỉ về nhì.

Nhà vô địch đơn nam môn tennis SEA Games 30 viết trên trang cá nhân:

"Trước nhiều thông tin lan truyền trên mạng, là vận động viên trong cuộc, Nam đã chia sẻ lại toàn bộ diễn biến buổi tối ngày hôm qua để mọi người có thêm góc nhìn rõ ràng hơn:

Ban tổ chức thông báo trận chung kết cuối cùng sẽ diễn ra vào lúc 21h30. Đức và Nam đều đồng ý đợi đến thời điểm đó, và như mọi người đã thấy, ai cũng cố gắng kéo dài thời gian chờ anh Triệu (Triệu Cầu Lông - PV). Tuy nhiên, đến 21h30, do điều kiện thời tiết nên máy bay vẫn chưa thể hạ cánh. Thời điểm đó, máy bay đã bay lòng vòng khoảng 45 phút.

Nam và Đức đã trao đổi với đại diện ban tổ chức về việc hủy trận chung kết, vì không biết chính xác khi nào anh Triệu mới đáp xuống, và dù đã nhiều lần liên hệ, vẫn không nhận được quyết định cuối cùng. Điều này khiến Đức cảm thấy ức chế và mệt mỏi, nên Nam đã chốt phương án không thi đấu nữa.

Có một vấn đề ở đây là Nam và Đức xử lý chưa thật hợp lý, có đến hai lần chốt kết quả, cách nhau khoảng 5 phút. Ở lần đầu tiên, trước sự tác động của mọi người, Đức đại diện chốt sẽ thi đấu, nhưng ngay sau đó, Giang có nói với Đức rằng “cứ quyết định thoải mái, đừng để bị ai tác động”. Lúc này, Đức chia sẻ rằng thật ra sau khi chốt “sẽ đánh”, bản thân rất bức xúc nhưng không dám nói ra.

Sau cùng, Đức xin được quyết định lại là không thi đấu nữa vì không đảm bảo sức khỏe và tâm lý đang ức chế, và mọi người – kể cả Giang đứng đó đều đồng ý.

Đức cũng nói với anh em rằng mình đã mệt từ lúc 21h, nếu vào sân thì cũng không thể đánh nổi. Vì vậy, Nam đã chốt lại lần cuối cùng không thi đấu. Việc này đã ảnh hưởng đến khán giả đang chờ đợi, nên Nam và Đức xin gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể khán giả và mong mọi người thông cảm.

Bản thân Nam và Đức đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết. Sau khi hoàn thành trận chung kết đôi nam – nữ, Đức còn đi học rồi quay lại sân để chuẩn bị cho trận chung kết này. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả một trận đấu, nên Nam không thể xem nhẹ được.

Đây là toàn bộ diễn biến sự việc tối ngày hôm qua. Vì nhiều lý do khách quan nên trận đấu không thể diễn ra như dự kiến. Nam mong khán giả và mọi người có thêm một góc nhìn tổng quan hơn để hiểu và thông cảm cho sự việc này".

Lý Hoàng Nam từng là tay vợt tennis số 1 Việt Nam, nhưng hiện tại VĐV sinh năm 1997 này đã chuyển sang thi đấu pickleball.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang là chủ đề tranh cãi lớn trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Về lý, việc xử thua đôi Triệu “cầu lông”/Trịnh Linh Giang là đúng quy định khi VĐV không có mặt đúng giờ thi đấu. Tuy nhiên nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối vì ban đầu đôi Lý Hoàng Nam/Xuân Đức đã đồng ý chờ đối thủ, nhưng rồi đến phút cuối lại đổi ý.